訪尼泊爾 王毅：反對在尼搞地緣政治博弈的圖謀

大陸國務委員兼外長王毅26日在加德滿都與尼泊爾外長卡德加舉行會談表示，中方反對在尼搞地緣政治博弈的圖謀。王毅並與尼泊爾總理德烏帕會面，據中方發布，德烏帕稱將繼續堅定奉行一個中國政策，王毅對此表示讚賞，並稱繼續抵制單邊主義，反對強權政治。

據大陸外交部網站消息，王毅與卡德加會談時，闡述了中方對尼泊爾的三個支持。一是支持尼泊爾走出一條符合自身國情的發展道路。

二是支持尼泊爾奉行獨立自主的內外政策。王毅稱，中方始終主張大小國家一律平等，始終尊重各國主權、獨立和領土完整。中方認為，尼泊爾事務應該由尼泊爾人民自己決定。中方反對破壞尼主權獨立、干涉尼內政、在尼搞地緣政治博弈的圖謀。

三是支持尼泊爾更加深入參與一帶一路建設。王毅稱，中方願加快推進雙方重點合作項目，確保兩國陸路口岸暢通，探討開展跨境電力合作，豐富拓寬兩國經濟人文往來通道，建設跨喜馬拉雅立體互聯互通網路，使喜馬拉雅山成為兩國友好合作的紐帶。

另據新華社，尼泊爾總理德烏帕在加德滿都總理府會見王毅。王毅表示，中方將繼續堅定支持尼維護國家主權和民族尊嚴，支持尼探索符合自身國情的發展道路，支持尼奉行獨立自主的內外政策。

據報導，德烏帕強調，尼方將繼續堅定奉行一個中國政策，絕不允許任何勢力利用尼領土從事任何反華活動。王毅對此表示讚賞，指出這是兩國戰略夥伴關係的應有之義。中方願繼續同尼方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定站在一起，維護不干涉內政原則和國際關係基本準則，抵制單邊主義，反對強權政治。