嚴格防疫逼外商出走 香港正在失去金融中心地位

香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，嚴格防疫策略逼走外商。香港歐洲商會調查，近5成外商確定或正在規劃搬離香港；行政會議召集人陳智思認為，企業一旦走了，回來機會不大。

綜合香港01、香港電台等媒體報導，陳智思今天在電台節目上表示，一些在香港設立亞太區總部的跨國企業，因疫情、檢疫安排遷離香港，轉往新加坡、杜拜等，搬回來的機會不大；但若主要業務在大中華的公司，則仍有機會重返香港，香港能否保持國際金融中心地位要視後續事態發展。

陳智思認為，符合科學的防疫安排是可接受做法，但能否使香港維持國際金融中心地位，要看往後發展，長遠來看，香港不能持續現行隔離檢疫的做法。香港很多業務要與國際接軌，但更大的經濟活動須與中國大陸進行，不信中國大陸永遠關閉。

香港歐洲商會24日發布COVID-19疫情對於商業群體的衝擊影響調查報告，這份調查是在香港政府宣布4月放寬令前所作。4月1日起，對9個國家實施的地區性航班熔斷機制取消，海外人士抵港檢疫期可縮短至7天（若在檢疫期第5至7天連續取得陰性檢測結果）。

報告內容顯示，260個受訪對象中，25%受訪者確定將在接下來12個月內搬離香港，24%正在規劃部分搬離，欲搬離香港原因都是因為嚴格的防疫策略；17%受訪者表示，確定沒有搬離計畫，34%則指不確定。

香港金融發展局主席李律仁今天在電台節目上說，香港是外向型經濟，絕對不能成為「孤島」，只有維持金融發展穩定，才能保持獨特性，香港要「恪守本分」，做好作為中國的國際金融中心角色，在第5波疫情逐漸緩和時，爭取對內、對外通關。