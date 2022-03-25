中紀委倒查六年 73歲、退休多年的大陸前鐵道部長被查

據中共中央紀委國家監委網站消息，原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖涉嫌嚴重違紀違法，目前正配合調查。

今年73歲的盛光祖是大陸最後一任鐵道部長，在鐵道部分拆改組後，改任中國鐵路總公司總經理，並於2016年退休，退居二線的他還當了中國人大財政經濟委員會副主任委員。

盛光祖還曾任大陸海關總署署長，2011年2月，鐵道部原部長劉志軍因貪腐問題下台，盛光祖接任鐵道部黨組書記、部長。但上任數月後，發生2011年杭深線動車組列車追尾事故。盛光祖被認為對事故處置不力，2011年12月28日，向中國國務院作出深刻檢查。

2013年3月，鐵道部被分拆，成立新的中國國家鐵路局和中國鐵路總公司，盛光祖成為最後一任鐵道部部長；盛光祖被任命為中國鐵路總公司總經理和公司法定代表人。2016年10月9日，屆齡退休。未久再轉任二線的中國人大財政經濟委員會副主任委員。不料從鐵路單位退休近六年的盛光祖今天被中紀委宣布涉嫌嚴重違紀違法正在接受紀律審查和監察調查。