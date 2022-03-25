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陸委會：9成民眾反陸政治操作、假訊息 影響我民心士氣

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
陸委會25日公布例行民調結果。陸委會圖／報系資料照片
陸委會25日公布例行民調結果。陸委會圖／報系資料照片

陸委會25日公布例行民調結果，高達90.9%的民眾反對（中共）藉惡意政治操作及散布假訊息，影響台灣內部民心士氣。陸委會強調，調查結果顯示中共藉區域情勢擴大操作對台認知作戰，引起台灣民眾反感，並支持政府捍衛中華民國主權安全的應對作為。

調查並顯示，9成左右的台灣民眾支持總統強調因應變局及面對挑戰， 83.3%的民眾認為民主團結是唯一方法及選項。

陸委會指出，針對近期中共提出所謂「解決台灣問題的總體方略」、推進兩岸統一，調查發現有84.8%的民眾不認同，反對中共「一國兩制」（87.4%）及以武力威脅台灣（92.9%）、打壓我國際參與（89.4%）等作為。

調查指出，92%的民眾支持政府持續做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主；支持政府與理念相近國家合作，維護台海和平現狀，比例為88.6%，顯示台灣民意完全不認同中共對台論述主張及強制性恫嚇施壓作為。

陸委會強調，為防範國家核心關鍵技術外流和高科技人才遭中方挖角，7成以上民眾支持政府提出國家安全法及兩岸條例修正草案並送立法院審議，比例達75%；贊成政府在考量兩岸情勢發展及兼顧經濟與防疫，逐步調整兩岸交流和人員往來，比例75.1%；贊成對中國大陸人士來台加強安全管理的比例達75.7%。

另外，長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數，為87.4%，認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別為74.6%、59.3%，84.2%的民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2,300萬人決定。

陸委會強調，中華民國是主權國家，這是台灣2,300萬人民的絕對共識，呼籲北京當局放棄強加的政治框架及武力威嚇，正視中華民國台灣事實存在的課題，務實理性改善兩岸關係。面對區域情勢變化及中共對台複合性施壓，政府持續關注中共內外部情勢發展及對台動態、妥慎評估，同時提升應對中共認知作戰，確保台灣整體利益。

中共 陸委會

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