中印關係迎破冰？王毅傳週五出訪印度

此前一直有消息傳言，中國外交部長王毅將於3月出訪印度。路透社23日報導稱，一名匿名的印度官員透露，王毅將於25日出訪印度。若消息屬實，這將是中印自兩年前邊界衝突、導致關係惡化以來的最高級別訪問。

這名要求匿名、來自印度政府的消息人士稱，王毅預計將與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和多瓦爾（Shri Ajit Doval）會面。雖然議程不清楚，但預計會討論烏克蘭衝突問題。

美國CNBC電視台等許多外媒報導，中國外交部長出訪印度是由北京向新德里提議。亦有消息指，雙方會面的部分原因是希望確保印度總理莫迪會親自出席今年的金磚國家峰會。

截至目前，中印都沒有正式證實或否認該消息。路透社稱，印度外交部拒絕對此評論；中國外交部發言人則在週三的每日新聞發布會上表示，目前沒有任何信息可以提供。

王毅發言惹惱印度？

王毅正在南亞展開出訪行程，繼本週的巴基斯坦後，原本表訂的下一站為尼泊爾。但就在外傳王毅可能將於本週五先閃電出訪印度的前夕，王毅22日在巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織（OIC）外長理事會時的發言，卻引來印度不快。

王毅在會議上稱，「關於喀什米爾問題，我們聽到許多伊斯蘭朋友的呼喚聲音，中國也懷抱一樣的想望。」1947年印度與巴基斯坦脫離英國獨立後，喀什米爾的歸屬一直存在爭議，也是印巴兩國主要的領土衝突。

對此，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）23日發表聲明回應，「拒絕」王毅在伊斯蘭合作組織會議上「無端提及印度」。巴格奇稱，「與查謨和喀什米爾（Jammu & Kashmir）聯合領土有關的事務完全是印度的內政。包括中國在內的其他國家沒有發表評論的立場。他們應該注意到，印度不會公開評判他們的內部問題。」

《印度快報》（The Indian Express) 報導，在聲明中同時點名批評一名外交部長「很不尋常」，認為「這反映了新德里的立場變得強硬」。該報導指出，這可能影響王毅週五出訪印度。

中印關係迎破冰？

2020年6月，中國和印度因「加羅萬河谷」等邊境衝突而關係緊張。當時，20名印度士兵和4名中國士兵在喜馬拉雅山西部有爭議的地區爆發衝突並死亡。此後印度開始限制許多中國公司在該國經營，雙方關係也陷入低谷。

除了中印邊界衝突、北京對巴基斯坦的支持令印度不安之外，中國試圖對南亞發揮影響力也令印度感到擔憂。

但2022年中印關係卻似乎出現了一些微妙的轉折。俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國和印度都沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵行為。印度更是「四方安全對話」（Quad）四個成員國家（美、日、印、澳）中，唯一未譴責俄羅斯的國家。

本月初，王毅在北京舉行的年度新聞發布會上說，中印這兩個亞洲最大國家應該互相幫助實現目標，而不是「消耗對方的精力」。在沒有指名道姓的情況下，王毅還意有所指地說，「某些勢力」正試圖在兩國之間製造衝突和分裂。

中印關係是否能緩解引發關注。清華大學印度中心副主任方天賜日前告訴德國之聲，他認為中印關係「有一些緩和的跡象」，「若王毅能訪印度，會是雙方關係緩和的一個指標。」

但方天賜也補充表示，中印在聯合國針對俄烏戰爭議題投票時，幾乎都投一樣的票，他們成為了「尷尬的同行者」，雙方本來沒有要走在一起，但現在卻往相同的方向前進。「在中印邊境問題沒解決時，印度也不希望給外界這種形象。」

印度弗萊明大學副教授劉奇峰則向德國之聲表示，他認為中印之間的對話，「中方已經變成單向化，希望以壓迫的方式，把局佈好，然後叫印度上談判桌，條件就是這樣，你們就接受。（但）印度就不想這樣。」

他認為，中印的邊界問題根本上並沒有被解決。「王毅接下來的會談，印方可能在等中方拿出什麼條件，再跟他們談。這是一個試探性的基礎，看起來中印關係在俄羅斯入侵烏克蘭的脈絡下，似乎有點契機。」

（採訪記者：William Yang）

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