快訊

拍板！12至17歲可接種莫德納 兒童基礎劑、青少年追加劑暫不打

涉原油基金配售不公 街口支付負責人胡亦嘉遭搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸學者：邱太三「互承認主權」是兩國論 陸方絕不接受

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
陸委會主委邱太三到立院報告業務及備詢。記者邱德祥／攝影
陸委會主委邱太三到立院報告業務及備詢。記者邱德祥／攝影

陸委會主委邱太三繼23日提出「維護中國民國主權是較好的協商條件」後，24日近一步指出兩岸應該「互相承認主權」。對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪時指出，邱太三的提法已經踩到陸方底線，大陸絕不允許，兩岸要協商的基礎還是「九二共識」。

李振廣表示，邱太三的說法是其實就是「兩個中國」，這與「九二共識」完全悖離，這種提法會帶來很多問題。而且這一定會踩到陸方底線。這從以往陸方對待台灣邦交國的經驗就可以看到，如果承認台灣主權，大陸就不予建交，因為不允許出現「兩國論」。

李振廣進一步分析，走互相承認主權是明顯製造兩個中國，大陸絕對不允許。他說，大陸對台問題有三個堅決反對，「反對一中一台、反對製造兩個中國，反對台灣獨立」。因此，以上述原則來看，邱太三的提法在大陸不可能被接受。

至於兩岸協商最好的基礎是什麼？李振廣表示，兩岸最好的基礎還是「九二共識」，核心是兩岸同認一個中國，在這個基礎上什麼都好說。

他認為，「九二共識」是台海兩岸中國人「最大智慧」的表現，在這個政治基礎下，能將分歧暫時擱置，先尋找到共同點，讓兩岸先交流起來、溝通起來。因此，陸委會還是得回到「九二共識」的基礎，如此其他的問題才能在基於其上展開。

九二共識 邱太三 陸委會

延伸閱讀

邱太三要兩岸互相承認主權 馬辦：那陸委會就不存在了

大陸經濟趨緩壓力大 放寬房地產政策勢在必行

美撤銷中信國際在美公司214牌照 工信部：堅決反對

邱太三呼籲兩岸「互相承認主權」 盼大陸改變思維

相關新聞

拜習通話提「四不一無意」？陳明通：中共的認知作戰

美中兩國領導人日前進行視訊通話，新華社稱，美國總統拜登重申「四不一無意」，即美國不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制...

進口地圖違背「一中原則」 遭北京海關扣押

美國總統拜登11日正式簽署國會通過的《2022會計年度聯邦政府撥款法》，其中涉及「禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示...

陸學者：邱太三「互承認主權」是兩國論 陸方絕不接受

陸委會主委邱太三繼23日提出「維護中國民國主權是較好的協商條件」後，24日近一步指出兩岸應該「互相承認主權」。對此，北京...

邱太三籲兩岸互相承認主權 學者：恐已觸及大陸紅線

對於兩岸如何重啟協商，陸委會主委邱太三24日表示，應「互相承認主權」。淡江大學戰略所副教授黃介正認為，這已觸及大陸紅線，...

香港特首：要求北京多派中醫團隊支援抗疫

香港行政長官林鄭月娥今天說，她已再次就抗疫事宜求助北京，要求北京方面派遣中醫專家來港支援，中醫藥適合香港長者抗疫

邱太三：對岸不要強加政治框架 兩岸氣氛會愈來愈好

陸委會主委邱太三，上午出席立法院內政委員會審查「台灣地區與大陸地區人民關係條例」報告並備質詢，會前邱太山受訪表示，兩岸要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。