陸學者：邱太三「互承認主權」是兩國論 陸方絕不接受

陸委會主委邱太三繼23日提出「維護中國民國主權是較好的協商條件」後，24日近一步指出兩岸應該「互相承認主權」。對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪時指出，邱太三的提法已經踩到陸方底線，大陸絕不允許，兩岸要協商的基礎還是「九二共識」。

李振廣表示，邱太三的說法是其實就是「兩個中國」，這與「九二共識」完全悖離，這種提法會帶來很多問題。而且這一定會踩到陸方底線。這從以往陸方對待台灣邦交國的經驗就可以看到，如果承認台灣主權，大陸就不予建交，因為不允許出現「兩國論」。

李振廣進一步分析，走互相承認主權是明顯製造兩個中國，大陸絕對不允許。他說，大陸對台問題有三個堅決反對，「反對一中一台、反對製造兩個中國，反對台灣獨立」。因此，以上述原則來看，邱太三的提法在大陸不可能被接受。

至於兩岸協商最好的基礎是什麼？李振廣表示，兩岸最好的基礎還是「九二共識」，核心是兩岸同認一個中國，在這個基礎上什麼都好說。

他認為，「九二共識」是台海兩岸中國人「最大智慧」的表現，在這個政治基礎下，能將分歧暫時擱置，先尋找到共同點，讓兩岸先交流起來、溝通起來。因此，陸委會還是得回到「九二共識」的基礎，如此其他的問題才能在基於其上展開。