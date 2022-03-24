國台辦指「護中華民國主權不是台獨」 夾帶兩國論私貨
陸委會主委邱太三於23日在立法院應詢時表示，如果維護中華民國主權不是台獨的話，將是未來兩岸協商較好的基本條件。對此，陸國台辦發言人朱鳳蓮24日回應稱，上述言論夾帶「兩國論」私貨，持續謀「獨」挑釁的本性，並強調只有承認「九二共識」，兩岸關係才能回歸和平發展的正軌。
朱鳳蓮指出，台陸委會負責人的言論繼續混淆是非、顛倒黑白，夾帶「兩國論」私貨，進一步暴露民進黨當局推卸破壞台海和平穩定責任，持續謀「獨」挑釁的本性。
朱鳳蓮接著提到，民進黨至今頑固堅持「台獨」分裂立場，把海峽兩岸由於內戰延續的政治對立特殊狀態，歪曲為「兩國論」和「一邊一國」。無論變換何種說詞，要害皆是圖謀否定兩岸同屬一個中國事實，破壞中國主權和領土完整。
她表示，體現一個中國原則的「九二共識」，是維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展與雙方良性互動的基礎，而民進黨當局一手破壞這得來不易的局面。
朱鳳蓮批判民進黨蓄意煽動兩岸對立對抗，變本加厲勾連外部勢力進行謀「獨」，才造成當前台海局勢緊張動盪。
她還說，民進黨當局借烏克蘭局勢頻「蹭熱點」，到處製造謊言，違逆島內民眾要和平、要發展的主流民意，幻想繼續「挾洋謀獨」、「以武謀獨」，注定失敗。
朱鳳蓮正告民進黨當局，妄圖以「兩國論」行騙，製造釋放「善意」假象行謀「獨」之實，完全是癡心妄想。妄圖把台灣同胞裹挾到「反中謀獨」邪路上，充當其實現一黨私利的「炮灰」，必將遭到清算。
朱鳳蓮再次強調，只有承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道上來，捨此別無他途。
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