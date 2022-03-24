進口地圖違背「一中原則」 遭北京海關扣押

美國總統拜登11日正式簽署國會通過的《2022會計年度聯邦政府撥款法》，其中涉及「禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖」。該法案生效後不久，北京日報指出，北京首都機場海關近日就在進口快件中查獲違背「一個中國」原則的地圖，為北京海關今年首次查獲此類「問題地圖」。

根據《2022會計年度聯邦政府撥款法》，未來美國行政部門出版品的地圖，都必須「正確」標示台灣領土，未來台灣在美國官方地圖上的顏色將與中國大陸不同。該法案也被稱為「誠實地圖」法案。

北京日報指出，大陸此次海關查獲的「問題地圖」是由境外發往大陸某市。海關關員在檢查時發現地圖中台灣、藏南地區標註和邊界「存在明顯錯誤」，涉嫌損害大陸國家主權、違背「一個中國」原則。目前海關按照相關規定將上述貨物進行暫不予放行處理。

大陸海關稱，正確的國家版圖，是國家主權和領土完整的象徵，相關地圖或地圖製品生產和進出口經營企業要嚴格遵守法律法規，依法開展地圖經營活動。