東航語音記錄器連夜送北京 專家：修復可能性很大

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
23日尋獲的東航空難黑盒子初步判定是語音記錄器（CVR），已連夜發往北京譯碼。（央視畫面截圖）
23日尋獲的東航空難黑盒子初步判定是語音記錄器（CVR），已連夜發往北京譯碼。（央視畫面截圖）

23日下午尋獲的東航黑盒子初定判定是語音記錄器（CVR），已連夜送往北京民航專業機構進行譯碼。記錄器數據的下載和譯碼需要一定時間，如果內部存儲單元出現損壞，則可能需要更長時間。

據環球網，完成譯碼後，將為分析判斷事故原因提供重要證據，接下來，調查人員將繼續全力搜尋另一部飛行數據記錄器（FDR） ，為還原整個事件經過提供更加全面的數據支持。

此前專家推測，另一個黑盒子有可能出現嚴重破損，一方面要擴大搜救範圍，另一方面要關注救援現場所有金屬殘片。

國際民航組織認證安全專家、資深空難調查員丹尼爾·阿傑庫姆，在接受中國新聞周刊採訪時表示：「我猜測中國本地機構就可以讀取這次空難的黑盒子數據。如果有特殊情況，美國交通運輸安全委員會（NTSB）的實驗室在歷史上修復過很多損毀嚴重的黑盒子數據。」

空難 北京

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