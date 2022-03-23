反駁安倍！陸國台辦：某些日人涉台錯誤言論 十分惡劣

日本前首相安倍晉三於22日與蔡英文視頻通話提到「台海有事」就是「日本有事。對此，陸國台辦發言人朱鳳蓮於23日回應，敦促日本一些人恪守一個中國原則的正確道路，而民進黨企圖倚靠外部勢力謀獨注定失敗。

朱鳳蓮表示，日本一些人在涉台問題上發表錯誤言論，性質十分惡劣，並敦促日本這些人深刻反省歷史教訓，不要在涉台問題上一錯再錯，立即糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確道路上來。

同時，朱鳳蓮也再次警示，民進黨當局企圖倚靠外部勢力謀「獨」注定失敗。

稍早，大陸外交部發言人汪文斌也回應，針對日本國內部分政治勢力公然與「台獨」勢力勾結，在台灣問題上指手畫腳，中方對此表示堅決反對和強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

同時汪文斌也強調，台灣是中國的事，不關日本的事，日本國內一些人將台灣與烏克蘭相提並論，鼓動在對台關係上搞突破的動向，是危險的，也是徒勞的。他嚴肅敦促日方和個別政客深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件原則和迄今承諾，不與台灣當局進行任何官方往來，不為「台獨」分子撐腰打氣，在台灣問題上謹言慎行，停止挑釁滋事。