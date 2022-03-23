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蔡英文與安倍晉三視訊 陸嗆「台灣是中國的事」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
總統蔡英文與日本前首相安倍晉三視訊通話，大陸外交部23日強調，台灣是中國的事，不關日本的事。（圖／取自大陸外交部網站）
總統蔡英文與日本前首相安倍晉三視訊通話，大陸外交部23日強調，台灣是中國的事，不關日本的事。（圖／取自大陸外交部網站）

總統蔡英文日本前首相安倍晉三視訊通話，雙方討論台灣加入CPTPP烏克蘭情勢、確保自由開放印太戰略的和平穩定等議題。對此，大陸外交部23日強調，「台灣是中國的事，不關日本的事」，並批評「日本國內部分政治勢力公然與台獨勢力勾結，在台灣問題上指手畫腳。」

有媒體問到，日本跨黨派議員團體「日華議員懇談會」舉行年度大會，總統蔡英文受邀與日本前首相安倍晉三進行視訊通話，雙方就台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、烏克蘭情勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等議題交換意見。

安倍晉三稱，「台灣有事等同日本有事，以及日美同盟有事，絕不允許武力片面的改變現狀」；另外，為了維持地區的安定，台灣和日本共享情資是相當重要的。

澎湃新聞報導，對此，大陸外交部發言人汪文斌於23日的例行記者會上先反駁，「首先我要糾正你的一個說法，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣沒有什麼『總統』。」

他表示，「中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織，這一立場是一貫明確的。日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。日本國內部分政治勢力公然與台獨勢力勾結，在台灣問題上指手畫腳」，對此堅決反對和強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

汪文斌強調，台灣問題與烏克蘭問題有著本質的區別，沒有任何可比性。「台灣是中國的事，不關日本的事，日本國內一些人將台灣與烏克蘭相提並論，鼓動在對台關係上搞突破的動向，是危險的，也是徒勞的。」嚴肅敦促日方和個別政客深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件原則和迄今承諾，不與台灣當局進行任何官方往來，「不為台獨分子撐腰打氣」，在台灣問題上謹言慎行，停止挑釁姿勢。

他還強調，注意到烏克蘭危機爆發以來，「民進黨當局借機操縱話題，蠱惑人心，為台獨主張張目。這純屬枉費心機。無論民進黨當局耍什麼花招，都改變不了台灣是中國一部分的事實，阻擋不了台灣必將回歸祖國的大勢，也挽救不了台獨勢力終將覆滅的結局。」

日本 烏克蘭 台獨 蔡英文 安倍晉三 CPTPP 汪文斌

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