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許勝雄代理海基會董座近兩年 邱太三：他很適任

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
海基會日前舉行董監事聯席會議，代董事長許勝雄主持。海基會／提供
海基會日前舉行董監事聯席會議，代董事長許勝雄主持。海基會／提供

當前兩岸關係低迷，面對立委關切海基會董事長職務懸缺超過一年半，一直由企業界代表許勝雄代理至今，難以發揮政府主導功能，陸委會主委邱太三23日說，他認為許勝雄相當適任，至於是否「正式（去代理轉正）」，要看當事人的主觀意願，因為許仍有事業在經營，不希望被牽扯太多「閒言閒語」。

立法院23日召開全體會議，邀請陸委會主委邱太三、海基會秘書長詹志宏進行業務報告。詹志宏在報告時表示，海基會、海協會簽有協議，20多年來台灣人在大陸需要求助，都是透過此管道聯繫，到目前為止聯繫沒有中斷。

對於去年1月至今年2月，海基會主動函請海協會處理案件達1,086件。詹志宏說，陸方都是「已讀不回會處理」。21日海基會發信向陸方確認東航失事班機上有無台灣人，國台辦下午就有對外說明，表示陸方仍重視兩岸人民交流的權利。

另，自2020年8月，剛接下海基會董事長一職的李大維轉任總統府秘書長後，該職就一直懸缺，由海基會副董事長、金仁寶集團董事長許勝雄代理至今，國民黨立委江啟臣認為，政府在兩岸協商沒有積極作為，「將近兩年沒派任正式董事長，是不重要還是沒功能？」

邱太三回應，許勝雄代理海基會董事長相當適任，但現階段他（指許勝雄）不希望「正式」，因為還有事業在經營，不希望被牽扯到太多「閒言閒語」。

江啟臣指出，海基會是半官方的財團法人，應該站在國家角度思考，發揮政府主導功能，現在說官方不方便，但兩年下來，看到海基會也沒有做什麼事。邱太三說，因為疫情影響了近年的兩岸交流。

對於海基會董事長人選問題，許勝雄曾在海基會董監事會後受訪時表示，主管機關應該派出適當的人接這個位置，但他代理期間會把工作做好。

海基會 邱太三 台灣人 許勝雄 江啟臣

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