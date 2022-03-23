市售辭典「又紅又統」 邱太三：違法就依法處理

時代力量立委陳椒華22日在立院質詢時，反映市售成語辭典「又紅又統」，行政院長蘇貞昌指示，將責成政委羅秉成一併查察。對此，陸委會主委邱太三23日回應說，將協助相關部會審視，若有違法就依法處理，若有漏洞就進行補救。

陳椒華22日表示，有成語辭典內容提及「鄧小平同志」、「我國福建沿海地方」、「保衛親愛祖國」等用語，涉嫌文化統戰。

邱太三23日在立院受訪表示，行政院長蘇貞昌已指示政委羅秉成邀集相關部會，研擬後續處理，陸委會也會協助審視。他說，根據兩岸條例第37條規定，中國大陸地區出版品需要主管機關文化部許可，才能在台灣發行，對於國民義務教育的教材，教育部也有相關綱領指導。

邱太三在後續備詢時坦言，台灣是民主自由國家，甚至有人發表「統一」言論。他補充，對於此次事件，行政院長已交代邀集相關單位處理，相信羅政委、教育部、文化部等相關機關會把問題好好釐清，若有違法就依法處理，哪邊有漏洞就去補救。

至於小三通重啟議題，邱太三在備詢時表示，這需要關注金門整體醫療量能，會牽涉到航班數能到多少，另一方面，中國大陸廈門近期疫情再起，中央流行疫情指揮中心也交代要進一步了解。他說，小三通開放還牽涉到我方與對岸的基本默契，包括標準如何制定、彈性調整機制具體要怎麼談，「基本上我們了解，他們（中國大陸）也不是反對（重啟小三通）。」

對於中國東方航空客機失聯並墜毀，邱太三說，陸委會第一時間已發布新聞稿表示慰問，並透過海基會、民航局等單位了解。同時也感謝陸方很快提供訊息，知道確實沒有台灣人在機上，是不幸中的大幸。