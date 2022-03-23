陸學者：美國深陷俄烏危機 有利北京解決台灣問題

針對中國大陸國家主席習近平18日晚間與美國總統拜登視訊通話，北京大學美國研究中心主任、北京大學國際關係學院教授王勇研判，當前或今後一段時間，美國將深陷於俄烏危機中，這有利於北京當局以更好的方式解決台灣問題。

習近平18日與拜登視訊通話，兩人針對中美關係、烏克蘭局勢和台海局勢等共同關心的問題交換意見。王勇接受香港中評社專訪時說，「美國當前是有求於中國，由於烏克蘭危機，美國捲入其中，這增加了中國的戰略主動性」。

例如在台灣問題上，中方增加了對美國談判的籌碼。拜登和其高官一而再、再而三地作出積極表態，表示不打新冷戰，不支持台獨，不支持改變中國的體制等。

王勇表示，雖然美方這些表態具有一種實用主義的態度，不具備百分百的可信度，但「彼一時，此一時也」，美國現在需要中國的配合，甚至希望中國「站隊」，加入對俄羅斯的制裁當中。因此，在大的戰略格局當中，中國正處於更加主動的戰略優勢地位。

報導稱，中美元首視訊通話前後，美國官員持續對中國大陸施壓，警告若中國大陸對俄羅斯進行支持將付出代價等等。對此，王勇指出，美國對中國發出威脅的時候，其實是「膽怯心虛」的。

一是西方在制裁俄羅斯方面，的確給俄造成了一定的困難，但對於俄烏戰局還未具備太大影響；

二是美國要完全阻擋中國向俄提供援助，阻攔中國和俄羅斯開展正常的經貿關係，其實非常困難；

三是今天美國的通貨膨脹達到40年來的最高水準，同時供應鏈危機亦未完全解決，美國經濟正處於非常微妙、困難的時期。中美一旦開啟相互經濟制裁，可能導致美國經濟進一步雪上加霜。

王勇稱，所謂的「制裁」，對中國有害，對美國同樣有害，雙方都不想走到這一步。在俄烏問題上，中國將始終堅持自己的獨立判斷。

習近平在與拜登視訊通話時強調，如果台灣問題處理不好，將對中美關係產生顛覆性影響。對此，王勇表示，這是一個非常直接的信號，「美國應已經聽得很明白」，美國支持台獨，將加快中國大陸統一台灣的歷史進程，同時也會對中美關係產生顛覆性的影響。

王勇指出，在目前俄烏形勢下，美國深陷其中，應該會有所收斂。中國在台灣問題上更具戰略主動性，中國在應對美國的其它壓力方面亦將更加主動。因此，這次中美兩國元首通話會對台獨勢力造成一定的壓制，有利於中國大陸以更好的方式解決台灣問題。