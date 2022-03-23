邱太三：維護中華民國主權是兩岸協商較好的基本條件

陸委會主委邱太三23日表示，以台獨定義來說，不論是國際上，甚至是國內的看法恐怕都不太一樣。他認為，如果以台灣多數共識，「維護中華民國主權不是台獨的話，是未來我們跟對岸協商時，是一個比較好的基本條件。」

立法院內政委員會23日開會討論陸委會111年度預算凍結案，陸委會主委邱太三、海基會秘書長詹志宏進行業務報告並備詢，邱太三是在接受國民黨籍立委李德維質詢時，作出上述表示。

對於「今日普亭，明日習近平」的看法，邱太三說，兩人都算是比較威權的治理模式，且兩人都有所謂「歷史使命跟自我期許」的壓力，因此會採取什麼模式，以及當前國際情勢與反制作為，會對兩人帶來多大的影響，陸委會都持續關注。

李德維詢問，陸委會在業務報告表示，台海和平是印太和平的關鍵，但在民進黨大抗中的前題下，兩岸如何良性互動？

邱太三說，兩岸關係可區分為硬軟兩面，首先是台灣無法脫離國際地緣政治局勢，需要順應整體情勢即時因應，但在軟性的一面，人民交流基本上不會受到國際局勢太大干擾，特別是涉及人民義務事項，陸方也認為應該推進，「我們認為這有助於化解兩岸關係。」

至於兩岸近年來的隔空互嗆，邱太三表示，陸方軍機騷擾，在國際上對台打壓，中華民國的總統、行政院長勢必要有所回應，以維護台灣主權。他強調，台海和平穩定是雙方共同的責任，陸方應調整作法。

李德維指出，俄烏戰爭爆發，也是中華民國台灣未來在國際、兩岸關係上，用「中華民國體系」還是「台獨體系」經營的關鍵抉擇時期，面對近日美中元首視訊，拜登說不支持台獨、無意與中國大陸發生衝突，未來政府在兩岸路徑上如何抉擇？

邱太三回應，無論國際社會也好，甚至是民進黨當年台獨黨綱，台灣內部或美國、中國大陸對台獨的基本定義恐怕都不一樣。他反問，「維護中華民國主權獨立、維護台灣民主自由，這算不算台獨？」邱太三強調，台獨用語的定義已經太模糊、太抽象。

因此，邱太三認為，如果以台灣多數共識，「維護中華民國主權不是台獨的話，是未來我們跟對岸協商時，是一個比較好的基本條件。」

另，國民黨立委鄭麗文關切，近日拜登、習近平談話提及台灣問題。邱太三表示，中國大陸近期在國際上頻頻進行「一個中國原則」、「台灣是中國的一部分」的表態，是擔心將來如果台海戰事爆發，國際社會會支持台灣。