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北京促美國撤回對中國官員簽證限制 否則將對等反制
美國國務院以涉及壓迫境內外少數民族和宗教團體成員為由，對部分中國官員實施簽證限制，大陸外交部22日敦促美國立即撤回制裁，否則必將予以對等反制。
據環球時報報導，中國大陸外交部發言人汪文斌22日在例行記者會上，針對美國對部分中國官員實施簽證限制一事回應稱，美國的聲明充滿意識形態偏見，違反國際法和國際關係基本準則，干涉中國內政，對此表示反對。
汪文斌強調，中國堅持以人民為中心的人權理念，落實尊重和保障人權的憲法原則，把生存權、發展權作為首要的基本人權。「中國的人權狀況處於歷史最好時期，國際社會對此有目共睹」。
他抨擊，美國侵犯別國人民人權，給別國人民造成災難，還以保護人權為名，對別國進行打壓制裁。
最後汪文斌稱，中方敦促美國反省並糾正自身在人權領域犯下的罪行，同時客觀公正看待中國人權狀況，停止對中國打壓，立即撤銷針對中國官員的制裁，否則必將予以對等反制。
美國國務卿布林肯於當地時間周一在聲明中指控，部分中國大陸官員在中國境內外壓迫宗教團體成員、少數民族、異議人士、維權人士、新聞記者、勞工組織者、公民社會組織者、以及和平抗議人士。美國國務院因此對這些中國官員實施簽證限制措施，美國國務院沒有進一步公布受到制裁的中國官員名單。
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