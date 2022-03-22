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中巴外長談烏克蘭 王毅憂單邊制裁「外溢影響」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中巴外長會談並會見媒體。取自央視新聞
中巴外長會談並會見媒體。取自央視新聞

中國大陸國務委員兼外交部長王毅於當地時間21日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，和該國外長庫雷希舉行會談並會見媒體。據新華社報導，雙方都對單邊制裁的外溢影響表示擔憂，呼籲透過外交對話實現停火止戰，期待本著安全不可分割原則，找到解決烏克蘭問題的治本之道。

王毅指出，中巴全天候戰略合作夥伴關係獨一無二、久經考驗，中方希望巴更深入參與中國新發展格局，更緊密融合彼此利益。同時，中方願擴大對巴進口，支持中資企業赴巴投資，助力巴提升自主發展能力，形成更健全的造血功能。

據報導，庫雷希在會談時指出，歡迎王毅出席伊斯蘭合作組織外長會，並指巴方願和中方共同落實好兩國領導人重要共識，拓展農業、經貿、金融、訊息技術等各領域務實合作，期待中方加大對巴投資，助力巴工業化進程。

王毅還說，當前形勢下，伊斯蘭國家增強團結協作至關重要，中方願為此發揮建設性作用。

報導稱，雙方還就烏克蘭問題交換意見，都對單邊制裁的外溢影響表示擔憂，都認為應維護國際法和聯合國憲章宗旨，都呼籲透過外交對話實現停火止戰，都期待本著安全不可分割原則，找到解決烏克蘭問題的治本之道，打造平衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

央視報導，王毅在會見記者時，提出中巴關係發展的四點建議，包括堅定共同支持、加快共同振興、深化反恐合作和密切多邊協作。

王毅說，中巴要加強在阿富汗、烏克蘭等國際和地區議題上的協調，共同踐行真正的多邊主義，切實維護國際關係基本準則，反對強權霸凌和單邊制裁，推動國際秩序朝公正合理方向發展。

王毅 烏克蘭 伊斯蘭國

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