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東航墜機 回顧大陸近年2起嚴重空難「都發生在這時機點」

聯合新聞網 / 綜合報導
中國東方航空示意圖。 圖擷自東航台灣 China Eastern Airlines粉絲團
中國東方航空示意圖。 圖擷自東航台灣 China Eastern Airlines粉絲團

根據大陸央視新聞報導，今（21）日一架航班編號MU 5735、搭載132人的波音737客機於廣西梧州失聯，有目擊民眾稱，客機撞山引發爆炸，並引發了森林大火。目前大批救援隊員集結出發執行救難行動，但傷亡情況未明；稍早，大陸民航局也證實消息，已確認該架飛機墜毀。

回顧大陸近年2起重大墜機意外，這2起空難飛行時間都不長，都恰巧在甫起飛或即將降落的起降狀況下遇難，但機上乘載旅客死傷慘重。

河南航空8387號班機空難（伊春空難）

2010年8月24日晚間8點51分，河南航空8387號班機從黑龍江哈爾濱太平國際機場起飛，約50分鐘後、21點36分，航班抵達伊春，但就在距離伊春林都機場跑道約690公尺處失事，機身攔腰斷成兩截，部分乘客在飛機落地前即拋出機艙，機上91名乘客與5名機組人員共有52人被救出送醫，另42人不幸罹難，大部分死傷出現在機艙後半部。據當時報導稱，當時機場起濃霧，能見度不足300公尺，恐致憾事發生。

中國東方航空5210號班機空難（包頭空難）

2004年11月21日，中國內蒙古包頭機場一輛飛往上海虹橋機場的班機起飛不到1分鐘墜毀於距離機場僅2公里的包頭市南海公園內，機上53名乘客全數罹難。據當時目擊者指稱，起飛後飛行高度不僅特別低且往一側傾斜，機身於空中盤旋1分鐘後隨即墜毀並發生爆炸。

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