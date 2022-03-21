陸媒：秦剛遭美媒「區別對待」 專訪9分鐘被打斷23次

當地時間3月20日，中國大陸駐美大使秦剛接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面向全民（Face the Nation）」節目主持人布倫南專訪，就烏克蘭局勢等問題闡述中方立場。但根據陸媒報導，秦剛遭到美媒「區別對待」，專訪9分鐘被打斷23次，相較於美國防部長奧斯丁，回答問題的過程中，幾乎沒有被打斷。

據觀察者網，對於中方是否會參與譴責俄羅斯的問題，秦剛回應說，中國是解決問題的一方，不是製造問題的一方。中方一直在勸和促談、呼籲停火止戰，也將繼續這麼做。一味譴責無濟於事，需要的是智慧、勇氣和有效外交。中方能與危機所有相關方說上話。因此中方的獨特地位有助於和平解決這一危機。

不過，報導指，秦剛在回答提問的過程中，屢屢遭到布倫南打斷，在9分鐘左右的採訪時間裡，被打斷了大約23次。與之相比，在同一天（20日）接受該節目採訪的美國防部長奧斯丁、烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃等嘉賓，他們的發言卻幾乎沒有遭到布倫南打斷。

報導說，布倫南這一既不禮貌，又搞區別對待的做法引起爭議。在不少外國網民鼓吹布倫南所謂強勢表現、提問犀利的同時，也有一些網民提出異議，認為布倫南打斷發言的行為粗魯無禮、明顯預設立場，破壞了秦剛的回答。

公開資料顯示，布倫南主持的「面向全民」節目是美國CBS電視台的一項王牌節目，通常會採訪知名官員、政界人士和專欄作者等。它是美國電視史上運營時間最長的新聞節目之一，也是觀眾最多的美國政治談話節目之一。