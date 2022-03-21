談俄烏 朱鋒：中美可加強大國協調 但需認同中方底線

針對俄烏局勢，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒在大陸官媒發文表示，中美可加強烏克蘭問題上的大國協調，但他也強調，拜登政府需要認同中國的政策底線，認為烏克蘭危機的緩解與結束，可為管控中美分歧提供動力。

朱鋒在環球時報發表署名文章指，烏克蘭危機的性質不僅是俄烏衝突，更是歐洲地區安全秩序自冷戰結束30年來的歷史性崩潰。他認為，烏克蘭危機該是到了盡快結束軍事衝突和對峙的時候了。

他並指，美國戰略界很清楚，不管美歐如何向烏克蘭提供武器、資金和抗俄支持，在北約按兵不動的前提下，俄羅斯今天在烏克蘭軍事行動所採取的戰術就是消耗戰。儘管俄軍的軍事行動不少地方乏善可陳，但烏克蘭是耗不過俄羅斯的。

朱鋒表示，中方一方面堅定地維護聯合國憲章宗旨，明確反對通過戰爭對抗來解決爭議；另一方面，中方堅持烏克蘭危機背後的是非曲折需要得到合理的關切。中國已向烏克蘭提供了三批人道主義救援物資，體現了中國及時為戰亂中的烏克蘭人民紓困的人道主義原則。

他指出，在21世紀的今天，中國拒絕新冷戰、拒絕地緣戰略與地緣經濟的分裂。中方需要高度警惕和防範烏克蘭危機深化可能產生的新的、更具有全面脫鉤性質的敵意和對立。這是中國維護和平發展的國際環境、加速融入世界、保證中國經濟可持續增長的重大戰略需要。

朱鋒說，今後很長一段時間內，中美仍將處於艱難競爭期。但中美關係避免重蹈決裂的覆轍、維持鬥而不破、競爭與合作共存的戰略大局不能變。尤其在今天，中美兩國作為世界頭兩大經濟體和安理會常任理事國，防止烏克蘭局勢失控、避免烏克蘭人道主義危機深化、控制烏克蘭危機所產生的消極地緣戰略擴散效應蔓延到更大範圍，已經成為中美關係發展無法迴避的深刻內涵。

至於中俄關係，他表示，俄羅斯作為中國的新時代全面戰略協作夥伴，中方不能「一走了之」。在反對通過戰爭對抗來解決爭議的同時，中方也堅定地拒絕參與對俄制裁。美西方瘋狂的對俄制裁行為，事實上只會加劇歐洲內部的對抗。

朱鋒說，美國想要拉著中國一起制裁和打壓俄羅斯，與中國外交的基本原則不符，更與中國長期致力於保持和俄羅斯作為友好鄰邦的政策相悖。

但他強調，中國不可能幫助俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動。中美兩國可加強烏克蘭問題上的大國協調，通過勸和促談、加速推進停火、避免全球政治的脆裂。拜登政府需要認同中國的政策底線。烏克蘭危機的緩解與結束，可為深化中美合作、管控中美分歧提供動力。