快訊

評／俄烏戰爭持續交戰 性暴力問題層出不窮

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

談俄烏 朱鋒：中美可加強大國協調 但需認同中方底線

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
拜習在半年內兩度舉行視訊峰會。新華社
拜習在半年內兩度舉行視訊峰會。新華社

針對俄烏局勢，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒在大陸官媒發文表示，中美可加強烏克蘭問題上的大國協調，但他也強調，拜登政府需要認同中國的政策底線，認為烏克蘭危機的緩解與結束，可為管控中美分歧提供動力。

朱鋒在環球時報發表署名文章指，烏克蘭危機的性質不僅是俄烏衝突，更是歐洲地區安全秩序自冷戰結束30年來的歷史性崩潰。他認為，烏克蘭危機該是到了盡快結束軍事衝突和對峙的時候了。

他並指，美國戰略界很清楚，不管美歐如何向烏克蘭提供武器、資金和抗俄支持，在北約按兵不動的前提下，俄羅斯今天在烏克蘭軍事行動所採取的戰術就是消耗戰。儘管俄軍的軍事行動不少地方乏善可陳，但烏克蘭是耗不過俄羅斯的。

朱鋒表示，中方一方面堅定地維護聯合國憲章宗旨，明確反對通過戰爭對抗來解決爭議；另一方面，中方堅持烏克蘭危機背後的是非曲折需要得到合理的關切。中國已向烏克蘭提供了三批人道主義救援物資，體現了中國及時為戰亂中的烏克蘭人民紓困的人道主義原則。

他指出，在21世紀的今天，中國拒絕新冷戰、拒絕地緣戰略與地緣經濟的分裂。中方需要高度警惕和防範烏克蘭危機深化可能產生的新的、更具有全面脫鉤性質的敵意和對立。這是中國維護和平發展的國際環境、加速融入世界、保證中國經濟可持續增長的重大戰略需要。

朱鋒說，今後很長一段時間內，中美仍將處於艱難競爭期。但中美關係避免重蹈決裂的覆轍、維持鬥而不破、競爭與合作共存的戰略大局不能變。尤其在今天，中美兩國作為世界頭兩大經濟體和安理會常任理事國，防止烏克蘭局勢失控、避免烏克蘭人道主義危機深化、控制烏克蘭危機所產生的消極地緣戰略擴散效應蔓延到更大範圍，已經成為中美關係發展無法迴避的深刻內涵。

至於中俄關係，他表示，俄羅斯作為中國的新時代全面戰略協作夥伴，中方不能「一走了之」。在反對通過戰爭對抗來解決爭議的同時，中方也堅定地拒絕參與對俄制裁。美西方瘋狂的對俄制裁行為，事實上只會加劇歐洲內部的對抗。

朱鋒說，美國想要拉著中國一起制裁和打壓俄羅斯，與中國外交的基本原則不符，更與中國長期致力於保持和俄羅斯作為友好鄰邦的政策相悖。

但他強調，中國不可能幫助俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動。中美兩國可加強烏克蘭問題上的大國協調，通過勸和促談、加速推進停火、避免全球政治的脆裂。拜登政府需要認同中國的政策底線。烏克蘭危機的緩解與結束，可為深化中美合作、管控中美分歧提供動力。

烏克蘭 俄羅斯

延伸閱讀

再推高油價？歐盟與拜登會時 將考慮也禁運俄國石油

【專家之眼】美中談俄烏 台灣竟成次要籌碼

習拜格局之爭 中媒盤點不尋常10細節

烏克蘭籲中國加入反俄聯盟 「譴責野蠻行動」

相關新聞

談俄烏 朱鋒：中美可加強大國協調 但需認同中方底線

針對俄烏局勢，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒在大陸官媒發文表示，中美可加強烏克蘭問題上的大國協調，但他也強調，拜登政府...

美媒追問何不譴俄？陸大使：別天真了譴責不能解決問題

3月20日，中國大陸駐美大使秦剛接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）主持人布倫南採訪，就烏克蘭問題等闡述中方立場。訪問期間...

俄侵略烏 王毅：棄權也是一種態度

大陸國務委員兼外長王毅昨與阿爾及利亞外長拉馬拉在安徽屯溪會談，會後共同會見記者時談及烏克蘭局勢，王毅表示，（聯大）棄權票...

王毅再談俄烏：有權決定自身政策 「不應被迫選邊站」

3月20日，大陸國務委員兼外長王毅與阿爾及利亞外長拉馬拉舉行會談。針對當前俄烏衝突仍在繼續，美歐等不斷加大對俄極限制裁，...

習拜格局之爭 中媒盤點不尋常10細節

中美元首在俄烏戰爭後的首次視訊通話，具中國官媒背景的政論文章歸納出「十個很不同尋常的細節」。文中說，相較美方在通話地點等...

起底美在烏實驗室 趙立堅追問：到底隱瞞什麼

俄羅斯聲稱在烏克蘭發現美國國防部設置的生物實驗室，引發全球關注，俄羅斯已提交聯合國安理會審議。中國外交部發言人趙立堅18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。