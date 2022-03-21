美媒追問何不譴俄？陸大使：別天真了譴責不能解決問題

3月20日，中國大陸駐美大使秦剛接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）主持人布倫南採訪，就烏克蘭問題等闡述中方立場。訪問期間主持人追問秦剛：「中方為什麼還不對（俄羅斯）這種侵略予以譴責呢？」秦剛回稱：「不要天真了。」並稱「譴責不解決問題」。

據觀察者網，主持人提到最近拜習視訊通話，拜登要求中方不要向俄提供任何形式的支持，詢問秦剛，中方是否打算向普亭拋出「救生圈」？

秦剛回應指，習近平非常清楚地表明了中方立場，那就是中方主張和平，反對戰爭。中國是愛好和平的國家。烏克蘭局勢發展到今天的地步，是中方不願看到的。中方呼籲盡早停火止戰，正在勸和促談，並提供人道主義援助。

主持人追問，中方會向俄方提供資金和武器嗎？秦剛稱，有關中方向俄方提供軍事援助的說法是假消息，中方對此反對。他並指，中方給烏克蘭人民送去食品、藥品、睡袋和嬰兒奶粉，而不是向任何一方提供武器彈藥。中方反對戰爭，將盡一切努力推動局勢降溫。

主持人問，習近平告訴普亭停止入侵了嗎？中方是否譴責俄方？秦剛表示，在俄方採取軍事行動第二天，習近平就與普亭通了話。習在通話時提出希望俄方考慮與烏方和談。普亭作出積極回應。現在雙方已經舉行了4輪和談。中俄互信關係不是負資產，而是正資產，有利於和平解決危機的國際努力。「中國是解決問題的一方，不是製造問題的一方。」

主持人追問，俄羅斯在鄰國邊境部署15萬軍隊然後揮兵直入，中方為什麼還不對這種侵略予以譴責呢？

秦剛回稱：「不要天真了。」主持人立刻回道：「但否認這是入侵聽起來才是天真。」秦剛又說：「譴責不解決問題。如果俄羅斯會因譴責而退縮，我會感到驚訝。」

主持人又問：「如果習近平請普亭收手，俄方會就此停下嗎？習近平會這樣做嗎？」

秦剛則稱，中方一直在勸和促談、呼籲停火止戰，也將繼續這麼做。一味譴責無濟於事，我們需要的是智慧、勇氣和有效外交。

他並指，中國與俄、烏都保持良好關係，也與美、歐等方面保持密切溝通。這使得中方能與危機所有相關方說上話。因此，中方的獨特地位有助於和平解決這一危機。

但主持人仍質疑，中方如果不譴責、不阻止俄方推進戰爭，是如何提供幫助的？戰爭正攪動整個世界經濟，導致食品和能源價格飆升。中方想要穩定，那為什麼不阻止俄方呢？

秦剛說，中方已經說得很清楚，包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整都應得到尊重和保護。但僅靠譴責是行不通的。需要的是遠見、智慧和勇氣，開展有效外交。

主持人最後又問及新疆人權問題，秦剛否認維吾爾人被關押在集中營的有關指控，又稱不存在所謂的侵犯人權行為。