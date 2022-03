拜登促北京接受制裁俄羅斯 央視女主播妙評掀熱議

中美領導人18日舉行兩小時的視訊對話,討論烏克蘭問題。白宮會後的新聞稿稱,拜登向習近平陳述中國若向俄羅斯提供物資支援的影響及後果。央視旗下中國環球電視網(CGTN)主播劉欣在推特寫下評論:「Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later?」(你能不能幫我打你的朋友,這樣我以後可以專心打你?) 引起眾多網友討論。

香港星島網報導,劉欣的評論引發熱議。中國人民大學重陽金融研究院研究員John Ross(羅思義)轉發劉欣的評論,並寫道:「美國希望中國接受美國對俄羅斯的制裁等,這樣美國就可以削弱俄羅斯,然後美國會轉身攻擊一個更加孤立的中國。」

中國大陸外交部軍控司的官方微博「戰略安全與軍控在線」轉發劉欣的評論,並且寫上「真相了」。北京的國際關係學者金燦榮也在微博說:「是這麼回事了」。