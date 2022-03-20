聽新聞
test
0:00 / 0:00
拜登促北京接受制裁俄羅斯 央視女主播妙評掀熱議
中美領導人18日舉行兩小時的視訊對話，討論烏克蘭問題。白宮會後的新聞稿稱，拜登向習近平陳述中國若向俄羅斯提供物資支援的影響及後果。央視旗下中國環球電視網（CGTN）主播劉欣在推特寫下評論：「Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later?」（你能不能幫我打你的朋友，這樣我以後可以專心打你？） 引起眾多網友討論。
香港星島網報導，劉欣的評論引發熱議。中國人民大學重陽金融研究院研究員John Ross（羅思義）轉發劉欣的評論，並寫道：「美國希望中國接受美國對俄羅斯的制裁等，這樣美國就可以削弱俄羅斯，然後美國會轉身攻擊一個更加孤立的中國。」
中國大陸外交部軍控司的官方微博「戰略安全與軍控在線」轉發劉欣的評論，並且寫上「真相了」。北京的國際關係學者金燦榮也在微博說：「是這麼回事了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言