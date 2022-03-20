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拜登促北京接受制裁俄羅斯 央視女主播妙評掀熱議

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
美國總統拜登再度與大陸國家主席習近平舉行視訊通話。圖為兩人去年十一月十五日的視訊通話。美聯社
美國總統拜登再度與大陸國家主席習近平舉行視訊通話。圖為兩人去年十一月十五日的視訊通話。美聯社

中美領導人18日舉行兩小時的視訊對話，討論烏克蘭問題。白宮會後的新聞稿稱，拜登向習近平陳述中國若向俄羅斯提供物資支援的影響及後果。央視旗下中國環球電視網（CGTN）主播劉欣在推特寫下評論：「Can you help me fight your friend so that I can concentrate on fighting you later?」（你能不能幫我打你的朋友，這樣我以後可以專心打你？） 引起眾多網友討論。

香港星島網報導，劉欣的評論引發熱議。中國人民大學重陽金融研究院研究員John Ross（羅思義）轉發劉欣的評論，並寫道：「美國希望中國接受美國對俄羅斯的制裁等，這樣美國就可以削弱俄羅斯，然後美國會轉身攻擊一個更加孤立的中國。」

中國大陸外交部軍控司的官方微博「戰略安全與軍控在線」轉發劉欣的評論，並且寫上「真相了」。北京的國際關係學者金燦榮也在微博說：「是這麼回事了」。

美國 劉欣 俄羅斯

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