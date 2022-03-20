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深圳首次開通飛香港貨運包機航線 每周6班

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
一架載有45噸物資的順豐航空貨運包機從深圳寶安國際機場飛往香港，深港兩地貨運包機航線正式開通。（新華社）
一架載有45噸物資的順豐航空貨運包機從深圳寶安國際機場飛往香港，深港兩地貨運包機航線正式開通。（新華社）

為滿足當前香港疫情防控需要和深圳及周邊企業的運輸需求，在大陸民航局支持下，深圳機場聯合順豐航空首次開通了深圳至香港的貨運包機航線

據新華社，19日清晨，一架載有45噸防疫物資的順豐航空貨運包機從深圳寶安國際機場飛往香港，為該貨運包機航線的首航航班。該航線是目前順豐航空運行過的「最短航線」，航程僅需30分鐘。

首航航班運輸的貨物包括部分公益基金會對港捐贈的藥品、口罩等防疫物資，以及深圳本地企業出口的產品。近期，該包機將以每周六班的頻率運行，由順豐航空波音767貨機執飛，初步計劃運行至4月初。

為保障首航順利，深圳機場聯合深圳郵局海關、順豐航空等單位，在落實疫情防控要求的前提下，在物資通關、裝卸等各保障環節開通綠色通道。

除可保障香港抗疫急需物資的運輸，該貨運包機航線還將滿足深圳及周邊企業各類產品運輸需求，進一步暢通和保障粵港澳大灣區與全球供應鏈、產業鏈的安全與穩定。

據香港01報導，目前，深圳已先後開闢了深圳大鏟灣、媽灣和鹽田港三個碼頭至香港的3條供港運輸「海上快線」，以及深港跨境鐵路貨運班列。

而隨著貨運包機航線的開通，深圳實現了對港物資運輸海、陸、空、鐵等管道全覆蓋。

深圳 香港 航線

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