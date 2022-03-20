美驅逐艦通航台海 共軍稱全程跟監警戒

針對美國驅逐艦拉夫強森號日前通過台灣海峽，共軍昨夜發表聲明稱，東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。

據央視新聞，中共東部戰區新聞發言人施毅表示，3月17日，美國強森號導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒。

聲明稱，美方此類挑釁行徑，向「台獨」勢力發出錯誤信號，是十分危險的。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

路透此前報導，大陸山東號航艦18日穿越台灣海峽，時間距離拜登與習近平當晚通話，不到十二小時。消息人士表示，山東號駛近金門島，後面有一艘美國軍艦跟蹤；阿利伯克級飛彈驅逐艦拉夫強森號跟蹤了山東艦。

美國海軍發言人蘭福德中尉證實，拉夫強森號於十七日（美國當地時間）根據國際法在台灣海峽上進行一次例行性的國際水域通行。