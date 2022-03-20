吳心伯：美在烏克蘭問題一再施壓 但中國不吃這一套

3月18日晚，大陸國家主席習近平與美國總統拜登視訊通話，在烏克蘭問題上，美方稱中國若援助俄羅斯將面臨影響和後果，中方則提醒美方「解鈴還須繫鈴人」。復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，美方一再在烏克蘭問題上對中國施壓，但這對中國來說是行不通的，「中國不吃這一套」。

據觀察者網，中方在通話中明確指出中美處於目前局面的直接原因，即「美方一些人沒有落實兩國元首達成的重要共識，沒有把拜登的積極表態落到實處」。中方強調，美方對中方戰略意圖作出誤讀誤判。吳心伯表示，上述表態在外交場合很少出現，說明中方在通話中以「前所未有的坦率」，來敲打拜登的外交團隊，表達了對拜登團隊在台灣等問題上沒有落實兩國共識的不滿。

吳心伯並指，這次通話是美方主動提出來的，中方是應邀通話。因為在烏克蘭問題上，美方有求於中國，希望中國做兩件事情，一是希望中方能夠發揮調停作用，勸和促談；二是希望中方不要向俄羅斯提供支持，要跟著美國一起制裁俄羅斯。

吳心伯說，從中方一貫立場來看，第二個要求肯定是沒有達到的。美西方搞的單方制裁沒有國際法依據，且中俄關係具有自身的戰略價值，不受第三方的干擾和挑撥。在第一個問題上，雙方達成了一定程度共識，即推動外交解決爭端。但中國也告訴美方，解鈴還須繫鈴人，這個事情是北約東擴導致的，「現在你們也得承擔責任了」。

報導指，近一段時間，拜登政府頻繁使用「後果」一詞，試圖在烏克蘭問題上施壓中國。

「中國怎麼可能接受你的要求？」吳心伯直言，美國這種施壓沒有如願。他說，這種施壓也不是一次兩次了。在中美羅馬高層會晤的時候美方就一再向中國施壓，這次中美元首通話之前也是如此，但是這些東西對中國來講是沒用的了。

吳心伯表示，美國的外交主要不是靠以理服人，也不是靠平等相待，而是靠以力服人，就用壓力來威脅、訛詐別人。這個東西對中國是行不通的，借用楊潔篪去年在中美安克拉治高層對話講的那句話，中國人不吃這一套。

環球時報特約評論員胡錫進18日也發文稱，中國並不希望俄烏衝突進一步升級，也不願意自己捲入，中國有這樣的權利，也有實力支持這樣的態度。美國這兩天揚言，如果中國的態度偏離美方要求，他們將毫不猶豫對華採取制裁行動的威脅，這在中國人看來很可笑。

胡錫進指出，美俄對抗成那樣，如今的戰略主動權和靈活性無疑更多在中國手裡。