聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜習視訊談及台灣問題 陸委會：反對中共脅迫施壓

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
針對中美領導人18日晚間視訊通話談及台灣議題，陸委會19日表示，反對中共脅迫施壓，捍衛國家主權與民主自由。聯合報系資料照
針對中美領導人18日晚間視訊通話談及台灣議題，陸委會19日表示，反對中共脅迫施壓，捍衛國家主權與民主自由。聯合報系資料照

美國總統拜登與大陸國家主席習近平18日晚間舉行視訊通話。習近平指出，「美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。」陸委會19日對此表示，反對中共脅迫施壓，捍衛國家主權與民主自由，並呼籲「中共當局更應以相對理性的態度面對兩岸現實。」

習近平表示，目前中美關係還沒走出美國上屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰，「特別是美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。」

他指出，中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是「美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處」。美方對中方的戰略意圖做出了誤讀誤判。

對此，陸委會19日發布新聞稿強調，台海安全與印太區域和平息息相關，中華民國做為主權國家，是區域民主價值與安全利益的重要夥伴，有權與國際社會互動往來，並反對中共脅迫施壓，捍衛國家主權與民主自由；感謝美國等各方重視台海安全及對台灣的堅定支持。

陸委會表示，當前國際局勢複雜敏感，中共當局應承擔國際責任，以實際行動譴責遏止侵略，為和平解決爭端做出努力。同時，更應以相對理性的態度面對兩岸現實、尊重台灣民意及國際社會關切，「及早放棄以武力處理分歧的思維作法」，務實改善兩岸關係，以避免一再誤判情勢、造成無法應對的嚴重後果。

美國 中共 習近平

延伸閱讀

中國外交部：習近平重視拜登重申「四不一無意」

習通話拜提2句老話：一個巴掌拍不響、解鈴還須繫鈴人

習近平罕見一天與三國元首通話 均獲一中政策保證

促拜登與俄羅斯對話 習近平：解鈴還須繫鈴人

相關新聞

習通話拜提2句老話：一個巴掌拍不響、解鈴還須繫鈴人

中國國家主席習近平18日晚應約和美國總統拜登視頻通話，就烏克蘭局勢交換意見。而在這次的通話中，習近平送給拜登別有深意的「...

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

中美兩國元首在烏克蘭戰爭爆發後，昨晚首度視訊通話。和以往中美元首通話不同的是，中國在會前即將氛圍提升至「官方交鋒」，且在...

大陸民革中央前主席何魯麗病逝北京 享壽88歲

曾任大陸全國人大副委員長、全國政協副主席、以及多屆民革中央委員會主席的何魯麗19日因病在北京過世，享壽88歲。

國安法下訴說時代革命 周冠威不願恐懼進入心靈

紀錄片「時代革命」導演周冠威說，香港國安法生效後，他仍訴說故事，是因不願恐懼進入心靈。他並呼籲海外港人不要愧疚，因為「裡...

拜習視訊談及台灣問題 陸委會：反對中共脅迫施壓

美國總統拜登與大陸國家主席習近平18日晚間舉行視訊通話。習近平指出，「美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。...

陸副外長樂玉成呼籲 建立合作共贏的亞太

外交部副部長樂玉成19日在清華大學戰略與安全研究中心主辦的第四屆戰略與安全國際論壇發表演講，針對烏克蘭局勢，他強調不能把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。