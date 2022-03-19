陸副外長樂玉成呼籲 建立合作共贏的亞太

外交部副部長樂玉成19日在清華大學戰略與安全研究中心主辦的第四屆戰略與安全國際論壇發表演講，針對烏克蘭局勢，他強調不能把全球化「武器化」，且提出要共贏亞太未來應「四要四不要」。

在烏克蘭問題上，樂玉成在演說中表示，中方歷來反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁。歷史經驗一再證明，制裁解決不了問題，反而是「抱薪救火」，只會激化新的矛盾。現在對俄制裁越來越離譜，竟把全球化當成武器，連體育、文化、藝術和演藝界人士都不放過，貓和樹都被制裁，俄公民海外資產被無端剝奪。

樂玉成進一步質疑，西方人士常掛在嘴上的「科學無國界」、「體育非政治化」、私有財產神聖不可侵犯、言論自由、契約精神等恐怕再沒人相信了。如此制裁下去，人類是否又要回到「雞犬之聲相聞、老死不相往來」的原始社會？

他認為，制裁只會給老百姓帶來傷害，衝擊戰後形成的經濟金融體系，讓世界經濟雪上加霜，至少從近期看，糧食危機、能源危機、金融危機風險都在急劇攀升。近期油價一度飆升到每桶130多美元，歐洲天然氣價格比去年同期暴漲10倍。濫用制裁將給整個世界帶來災難性後果。

樂玉成認為，烏克蘭危機給我們看待亞太形勢提供了一面鏡子，要建立一個合作共贏的亞太，他提出「四要四不要」：一要珍視和平，不要破壞地區安寧；二要相互尊重，不要粗暴干涉內政。各國都要尊重彼此的主權和領土完整。

三要團結合作，不要製造分裂對抗。現在 「印太戰略」是蓄意拼湊封閉排他的「小圈子」、「小集團」，把地區帶上碎片化、陣營化的邪路。這與歐洲的北約東擴一樣危險，如任其推行，最終會把亞太推進火坑；四要自立自強，不要讓他人主宰自己命運。亞太各國都要做自己命運的主人，不做任人擺布的棋子。