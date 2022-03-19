陸副外長：美方要將拜登的積極表態落到實處

中美元首視頻對話於18日晚間結束，外交部副部長樂玉成19日在清華大學戰略與安全研究中心主辦的第四屆戰略與安全國際論壇發表演講時，應詢介紹中美元首視頻通話相關情況，強調美方要將拜登關於中美關係的積極表態落到實處。

樂玉成表示，大陸國家主席習近平18日晚間應約同美國總統拜登舉行視頻通話，雙方就中美關係、烏克蘭局勢等問題談了整整兩小時，氣氛十分務實，交流也十分坦誠深入。

關於中美關係，樂玉成提到，拜登在去年11月曾向習近平主席表達了「四不一無意」的對華態度，這次他重申美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。習近平對拜登的這一表態表示十分重視，強調雙方都贊同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，但美方一些人沒有落實雙方達成的重要共識，也沒有把拜登的積極表態落到實處。

樂玉成接著指出，特別是美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。拜登總統重申將堅持一個中國政策，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。兩國元首均表示將致力於管控好分歧，保持密切溝通和交流。