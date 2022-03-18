習拜會前 環時嗆中方決不接受美藉烏威脅脅迫
大陸國家主席習近平今晚9點與美國總統拜登進行通話。這將是俄烏戰爭以來，美中元首首度通話。大陸官媒環球時報引述中方不具名官員表示，習近平與拜登將就中美關係和烏克蘭局勢交換看法。「這是美方提出來的，而，中方同意了美方這一提議。」
這位不具名官員表示，不出所料，美國一些高官這兩天又密集發表不負責任的言論，散播虛假消息，在烏克蘭問題上不斷向中方「潑髒水」，大搞施壓脅迫。這種做法已經成為美方在中美高層接觸前的標配，很不道德，也不負責任。
而中方決不接受美國威脅脅迫的做法。如果美方採取的措施損害中方的正當利益，損害中國企業和個人的合法權益，中方不會坐視不管，必將作出強有力的回應。美方對此不要有任何幻想和誤判。
大陸外交部發言人趙立堅今日下午在例行記者會表示，美國作為俄烏衝突的始作俑者和最大推手，至今在難民問題上仍只是惺惺作態。
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