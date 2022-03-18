5年刑期將屆滿 民團憂心呼籲陸如期釋放李明哲

國際特赦組織等民間團體18日召開記者會，指出台灣人權工作者李明哲被中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，迄今已遭不正關押超過1,825天，距離刑期屆滿不到一個月，但其妻子李淨瑜仍未收到該案判決書，也未得到任何釋放日期等消息，民團呼籲中國如期釋放李明哲，讓李明哲回台灣。

國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會、台灣人權促進會等民團18日上午在立法院群賢樓外召開記者會。國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，李明哲被關押的期間即將超過所謂的「五年刑期」，中國政府再無理由持續關押，或用任何藉口將他滯留於中國。

邱伊翎指出，在關押於中國的這段時間，李明哲被迫吃餿食、沒有足夠保暖衣物。家屬在疫情後16次探視都遭到拒絕，連親情電話也不被允許撥打，呼籲中國政府立刻說明釋放日期，且絕不可用任何理由，持續監禁李明哲，若中國未如期釋放，國際特赦組織將展開大型集結活動並為他發布緊急救援。

台北律師公會人權委員會主委江榮祥則反問，中國關於剝奪政治權利的執行，是要求受刑人在服刑期間，遵守相關監督管理的規定，服從監督不得行使中國刑法第54條規定的各項權利，為了實現前述法律效果，「是否一定要用不准出境來加以確保？」他說，中國法律不符合普世人權標準，籲請中國當局做最有利台灣公民的法律解釋，一體適用在個案中做出最合乎人道的決定。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立表示，李明哲被判五年，但他還有一個附帶刑即剝奪他的政治權利，由於這個附帶刑法而讓他居留中國，是非常荒謬的決定，而讓李明哲回台灣，他自然就無法於中國行使所謂的「政治權利」，呼籲應讓李明哲刑滿五年後立刻回台灣。

黃嵩立提到，還有很多台灣人在中國下落不明，至少有李孟居、施正屏、蔡金樹、鄭宇欽四人，他們都是在中國被起訴定罪，且在電視上被認罪、被判刑，但他們的下落如何？希望中國可以對大家講清楚，他們究竟關在哪、釋放了沒、現在在何處？