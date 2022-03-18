快訊

挺反質詢 蘇貞昌：立委把官員當狗罵的時代該過去了

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

誰在打壓媒體？美俄駐北京大使館在微博上吵起來了

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美俄駐北京大使館近日在微博以中文對嗆。（截圖自微博）
美俄駐北京大使館近日在微博以中文對嗆。（截圖自微博）

在西方國家接連封鎖俄羅斯媒體後，大陸的社交媒體成為俄羅斯少數還能正常對外發聲的管道，俄羅斯駐北京大使館近日還為此與美國駐北京大使館在微博上對嗆。環球時報前任總編輯胡錫進甚至因此表示，「嗯，中文社交媒體是最中立客觀的國際道德法庭了。都好好學中文吧」。

美俄這次微博開戰導因於美國駐北京大使館16日晚間在微博發文稱，「在俄羅斯由國家控制的媒體向受眾大肆散播與弗拉基米爾·普京（俄羅斯總統普亭）對烏克蘭發動戰爭有關的虛假信息的同時，克里姆林宮加劇了對獨立媒體的壓制，不讓俄羅斯公眾了解真相。克里姆林宮的種種新限制已迫使大多數在俄羅斯的獨立媒體機構——包括國內及國外媒體——紛紛關閉或中止運營」。

美國駐北京大使館微博甚至以英文教學之名，示範如何用Disinformation（虛假信息）造句： 「It is exactly the kind of disinformation we've seen Russia use repeatedly to attempt to justify its horrific actions in Ukraine. 」 （這正是我們看到俄羅斯反覆使用的那種虛假信息，俄羅斯試圖用它來為其在烏克蘭駭人聽聞的行徑辯護。）

俄羅斯駐北京大使館不甘示弱，隔天隨即在微博回嗆：「美國、加拿大、歐盟已經將@今日俄羅斯RT從廣播網絡中刪除，Apple和Google禁止下載RT和@俄羅斯衛星通訊社的應用程序，而YouTube則在全世界封鎖了俄羅斯媒體的頻道。西方針對俄羅斯媒體的打擊並不是現在開始的，而是已經持續了若干年。關於言論自由、關於人們獲得信息的自由，你們還有什麽可說的？」

俄羅斯 北京 大使館

延伸閱讀

美五角大廈：戰事久拖不決 普亭恐搬出核威脅

人民幣撿到槍

國際原油重返100美元上方 金價連續二日上漲

三天漲5.7% 美股續彈創2020年11月來最大三日漲幅

相關新聞

加強網路治理 陸將設謠言溯源機制

大陸國家網信辦昨天表示，將建立謠言溯源機制，對首發謠言訊息的平台和帳號加大懲處力度，並對多次發布謠言的帳號主體予以嚴厲懲...

誰在打壓媒體？美俄駐北京大使館在微博上吵起來了

在西方國家接連封鎖俄羅斯媒體後，大陸的社交媒體成為俄羅斯少數還能正常對外發聲的管道，俄羅斯駐北京大使館近日還為此與美國駐...

中國外交部證實：習近平18日與拜登交換意見

在白宮證實美中元首將於18日通話後，中國外交部發言人華春瑩17日深夜也宣布，國家主席習近平將應約，與美國總統拜登就中美關...

陸外交部：國家主席習近平18日與美國拜登通電話

大陸國家主席習近平明天（3/18）將與美國總統拜登通話。大陸外交部發言人華春瑩今晚宣布：國家主席習近平將應約於北京時間3...

王毅：反對重拾冷戰思維、製造陣營對立

大陸國務委員兼外長王毅17日會見上海合作組織（簡稱上合組織）秘書長張明，王毅表示，當前，世界進入動盪變革期，人類社會面臨...

香港特首：三天後公布全民強制普篩等安排

香港網路盛傳26日強推全民強制普篩，香港特首林鄭月娥說，20日或21日將交代全民普篩、入境管制等一系列抗疫措施未來方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。