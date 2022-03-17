中國外交部證實：習近平18日與拜登交換意見
在白宮證實美中元首將於18日通話後，中國外交部發言人華春瑩17日深夜也宣布，國家主席習近平將應約，與美國總統拜登就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。
這是俄烏戰爭爆發以來，美中兩國領導人的首次直接通話。新華社報導，「中國外交部發言人華春瑩宣布：國家主席習近平將應約於北京時間3月18日晚同美國總統拜登就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。」
在此之前，美國白宮發言人莎奇發布聲明表示，拜登和習近平將於18日通電話，討論如何管理美中競爭、俄烏戰爭以及其他雙方共同關切的議題。
日前，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪才於14日，和美國白宮國安顧問蘇利文在羅馬展開長達7小時的對話，談及美中、俄烏、北韓和台海局勢等議題。
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