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香港特首：三天後公布全民強制普篩等安排

聯合報 / 香港特派員李春/香港即時報導
香港特首林鄭月娥表示，市民對措施容忍度開始減退。圖為香港市民戴口罩出行。（香港中通社）
香港特首林鄭月娥表示，市民對措施容忍度開始減退。圖為香港市民戴口罩出行。（香港中通社）

香港網路盛傳26日強推全民強制普篩香港特首林鄭月娥說，20日或21日將交代全民普篩、入境管制等一系列抗疫措施未來方向。

林鄭月娥在今天（17日）的抗疫記者會上稱，強烈感受到市民對措施容忍度開始減退，部分金融機構對香港處於類似孤立狀態，正失去耐性。她強調，沒有人比她更重視香港在一國兩制下國際金融中心地位，她收到各界不同回應，稍後會一併交代有關措施的中期檢討，包括入境管制、航班禁飛、入境檢疫措施、全民強制普篩、面授課安排及社交距離措施。

被問到香港容許確診個案在家檢疫7日，為何入境人士仍要隔離檢疫14日時，她回應，入境的檢疫限制可差不多與此看齊。但要整體考慮，恢復航班對醫管局的壓力，還強調她對有關問題很上心。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇聯同另外兩名專家，在報章上撰文提出，香港政府應盡快公布疫情後的復常計畫及路線圖，爭取在夏季復常。屆時如疫苗接種率超過95%，可逐步放寬社交距離措施；毋須堅持將適合在家隔離的輕症患者送入社區隔離設施；盡早恢復國際航班，讓完成接種的商務旅客及海外港人及早回港，香港便能如新加坡一樣逐漸復常。

對香港全民普篩，專家認為如本地個案追蹤能力及隔離設施未能應付海量個案，即使完成全民普篩，疫情也很大機會復發，引發第六波。

袁國勇則說，現時大部分輕症新冠確診者都在家居隔離，密切接觸者部分可能根本沒有接受隔離。即使有足夠的隔離設施或者硬體，如果情況已脫離實際和現實需要，則不一定要使用，不應太過擾民。除非患者的家庭條件不適合，否則毋須堅持把有關人士送往其他地方隔離檢疫，讓他們居家檢疫已經可以。

17日香港報告新增21650例新冠確診個案，其中只有9例是輸入個案，第五波疫情以來累計染疫人數達到98萬。香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，確診數字下跌一天，不代表整個疫情有下降趨勢，要再觀察多幾日才能掌握情況。

香港醫院管理局公布，過去一日再有202名患者離世，另在5日至16日間數據滯後離世患者有87人。

香港特首 隔離 普篩

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