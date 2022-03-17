在俄烏中立「不舒服」？ 陸外交部：中方立場光明磊落

對於俄烏衝突，中方持續強調保持中立，但有評論認為隨著局勢發展，中方立場越來越「不舒服」。對此，外交部發言人趙立堅17日表示，「中國的立場光明磊落、公正客觀，無可非議。」他指出真正令人感到不舒服的是那些獨霸的國家。

趙立堅強調，已經多次就烏克蘭問題闡述中方的立場。「老實說，中方的立場的確同少數國家的立場不一樣。中國的立場光明磊落、公正客觀，無可非議。」

趙立堅繼續指出，真正令人感到「不舒服」的，是那些自以為贏得冷戰，可以獨霸天下的國家；是那些無視他國關切、持續五輪推進北約東擴的國家；是那些四處對外發動戰爭，卻又指責別國好戰的國家；是那些聽說對俄羅斯的貓、俄羅斯的狗、俄羅斯的樹都要制裁的國家。

趙立堅還舉例，「我還聽說，柴可夫斯基的《天鵝湖》也被禁演。柴可夫斯基是著名作曲家，他已經死了100多年，他又何罪之有？《天鵝湖》是世界舞蹈藝術佳作，《天鵝湖》又何罪之有？」