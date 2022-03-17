中印關係可望緩解 印度媒體：中國外長王毅將訪新德里

中印關係可望緩解，印度「經濟時報」報導，知情人士3月16日透露，中國國務委員兼外交部長王毅3月晚些時候可能會訪問印度，王毅還計畫訪問尼泊爾、不丹和孟加拉，印度作為對南亞四國訪問的一部分。報導稱，王毅此次訪問印度的提議來自中方。

報導指出，如果王毅此次訪問印度得以實現，這將是自2020年5月中印兩國在拉達克對峙以來，中國高層領導人首次訪問印度。

尼泊爾「加德滿都郵報」3月15日也報導稱，王毅計畫於3月26日抵達尼泊爾首都加德滿都，進行為期2天的正式訪問。但目前還不清楚王毅對新德里的訪問是在他訪問加德滿都之後還是之前。

報導稱，王毅對新德里的訪問如果得以實現，預計將為中印雙方就烏克蘭危機交換意見提供機會。

中印兩國關係近期確朝緩解方向前進，3月7日，王毅在大陸全國兩會記者會上談及中印關係，稱中印是朋友和夥伴，而不是威脅和對手。雙方應相互成就而不是相互消耗，加強合作而不是彼此防範。對中印邊界爭議，王毅指出，邊界爭議是歷史遺留問題，不是中印關係的全部，應當妥善管控，同時通過做大做強合作，為解決邊界問題創造有利條件。

而最近，中印兩軍3月11日在莫爾多／楚舒勒會晤點的印方一側，舉行第15輪軍長級會談。新華社引述大陸國防部消息，雙方同意繼續通過軍事和外交管道保持對話，儘快達成雙方都能接受的解決方案。雙方遵照兩國領導人關於儘早解決剩餘問題的指引，坦誠並深入交換意見。雙方重申，實現剩餘問題的解決將有助恢復西段實控線地區的和平與安寧並促進雙邊關係發展。在此期間，雙方同意保持西段地區一線的安全與穩定。