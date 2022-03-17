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中美最強戰機殲-20與F-35 近期在東海近距離相遇

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸當前最強戰機殲-20，被美空軍司令稱讚。（新華網）
大陸當前最強戰機殲-20，被美空軍司令稱讚。（新華網）

據「飛行國際」（FlightGlobal）網站16日報導，美國太平洋司令部空軍司令威爾斯巴赫稱，美國的F-35戰鬥機近期至少一次與中國的殲-20戰鬥機近距離相遇。但他沒有透露F-35遭遇殲-20的具體時間，以及這種情況發生過幾次。

殲-20戰機被大陸軍事專家稱為目前大陸最強戰機，它在2017年服役，目前至少列裝在解放軍東部戰區的空軍「王牌部隊」，以及北部戰區的「強軍先鋒飛行大隊」。裝備數量已到一定規模，在去年中共建黨一百周年時，殲-20已亮相過21機組成的殲-20大編隊（15架參閱機和6架備份機）。

環球時報引述「飛行國際」網站報導稱，威爾斯巴赫是在美國空軍協會米歇爾航空航太研究所的一場視頻對話中發表這番言論的，他還談到了中國新型戰鬥機的作用。

他說：「現在說他們打算用殲-20做什麼還為時過早，我們目前看到的是殲-20正在執行制空任務。我們注意到他們把殲-20飛得非常好。我們的F-35戰鬥機最近在東海與殲-20進行了相對接近的接觸，殲-20所屬的指揮和控制體系讓我們印象深刻」。

威爾斯巴赫繼續說：「我們看到相對專業的飛行，至於他們打算用殲-20做什麼，或許它會像能夠執行多種任務的F-35，或許更像定位於爭奪空中優勢的F-22，現在確切地講出它還為時過早」。

威爾斯巴赫還談到了共軍的空警-500預警機，稱這款預警機發揮了重要作用。他說：「他們的一些超遠端空對空導彈得到了空警-500的協助。如何打斷這種殺傷鏈（Kill Chain）是我非常感興趣的事情」。

報導稱，威爾斯巴赫的此番言論是在暗示，空警-500可能會在戰鬥中為中國戰鬥機識別和分配目標。

殲-20是中共（成都飛機設計研究院）研製的一款具備高隱身性、高態勢感知、高機動性等能力的最新一代（歐美舊標準為第四代，俄羅斯新標準為第五代）雙發重型隱形戰鬥機，用於接替殲-10、殲-11等第三代空中優勢/多用途殲擊機的未來重型殲擊機型號，該機將擔負中國空軍未來對空、對海的主權維護任務。

F-35則是美國與其盟國在21世紀的主力戰機；中共目前的主力戰機為殲-20與殲-16、殲10-C，這三款殲擊機也被稱為共軍殲擊機家族的「三劍客」，是未來聯合作戰的主要力量 。

F-35 空軍 戰機

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