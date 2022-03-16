回應美國制裁威脅 陸外交部：必將強力反制

俄烏戰事爆發後，大陸外長王毅表態，不想受到西方對俄羅斯制裁的影響，但美方官員也警告，若中國支持俄羅斯侵略行為將面臨嚴重後果。對此，大陸外交部發言人趙立堅16日表示，我們敦促美方不得以任何形式損害中方的正當權益。美方若一意孤行，中方必將強力反制。

趙立堅說，中方關於反對制裁的立場是十分明確的。他表示，美方最近發布了很多對中國挑釁的言論，包括白宮新聞秘書稱中國支持俄羅斯侵略行為將面臨嚴重後果，以及即使中方無視美國警告幫助俄羅斯，美國仍掌握一系列工具，可與歐洲夥伴協調運用。

趙立堅說，美方的這些言論是赤裸裸的霸凌脅迫，暴露了美國政府根深蒂固的冷戰零和思維和集團對抗思想。

他說，中方一直呼籲對話談判，推動局勢降溫，並為化解當前危機提出中方倡議，任何抹殺中方努力，歪曲中方意圖，造謠抹黑中國的虛假信息都是不負責任的，都是不道德的。

趙立堅強調，制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄，將堅決維護中國企業和個人的正當權益。

他還說，美方一方面尋求中方支持配合，一方面對中方揮舞制裁大棒，這是行不通的。「我們敦促美方不得以任何形式損害中方的正當權益。美方若一意孤行，中方必將強力反制。」

另，對俄羅斯披露美方在烏克蘭生物研究文件，要求應審議美國建立數百個軍事生物實驗室的說法，趙立堅也附和表示，我們（中國大陸）歡迎在《禁止生物武器公約》、聯合國等框架下，由國際社會對俄方披露的文件共同進行評估，同時也公平、公正地聽取美方澄清。

他還說，美方的相關說法，無法讓人信服，呼籲美國開放這些生物實驗室供國際專家獨立調查，並停止獨家反對建立《禁止生物武器公約》核查機制。