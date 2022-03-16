快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回應美國制裁威脅 陸外交部：必將強力反制

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自《澎湃新聞》
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自《澎湃新聞》

俄烏戰事爆發後，大陸外長王毅表態，不想受到西方對俄羅斯制裁的影響，但美方官員也警告，若中國支持俄羅斯侵略行為將面臨嚴重後果。對此，大陸外交部發言人趙立堅16日表示，我們敦促美方不得以任何形式損害中方的正當權益。美方若一意孤行，中方必將強力反制。

趙立堅說，中方關於反對制裁的立場是十分明確的。他表示，美方最近發布了很多對中國挑釁的言論，包括白宮新聞秘書稱中國支持俄羅斯侵略行為將面臨嚴重後果，以及即使中方無視美國警告幫助俄羅斯，美國仍掌握一系列工具，可與歐洲夥伴協調運用。

趙立堅說，美方的這些言論是赤裸裸的霸凌脅迫，暴露了美國政府根深蒂固的冷戰零和思維和集團對抗思想。

他說，中方一直呼籲對話談判，推動局勢降溫，並為化解當前危機提出中方倡議，任何抹殺中方努力，歪曲中方意圖，造謠抹黑中國的虛假信息都是不負責任的，都是不道德的。

趙立堅強調，制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄，將堅決維護中國企業和個人的正當權益。

他還說，美方一方面尋求中方支持配合，一方面對中方揮舞制裁大棒，這是行不通的。「我們敦促美方不得以任何形式損害中方的正當權益。美方若一意孤行，中方必將強力反制。」

另，對俄羅斯披露美方在烏克蘭生物研究文件，要求應審議美國建立數百個軍事生物實驗室的說法，趙立堅也附和表示，我們（中國大陸）歡迎在《禁止生物武器公約》、聯合國等框架下，由國際社會對俄方披露的文件共同進行評估，同時也公平、公正地聽取美方澄清。

他還說，美方的相關說法，無法讓人信服，呼籲美國開放這些生物實驗室供國際專家獨立調查，並停止獨家反對建立《禁止生物武器公約》核查機制。

俄羅斯 趙立堅 美國

延伸閱讀

俄烏戰爭北京騎牆不表態 戰狼官宣戳穿中立假面

俄國運動員爆轉籍潮 體育部官員放話「出去就別回來」

南韓準總統向美歐派特使 漏掉中國、日本、俄羅斯

俄「反制裁」拜登、美高官 白宮嗆：沒計畫去那度假

相關新聞

博鰲亞洲論壇2022年年會 預定4月20至22日舉行

據財聯社17日消息，博鰲亞洲論壇2022年年會定於4月20至22日在海南博鰲舉行。年會主題為「疫情與世界：共促全球發展，...

國台辦兩度提：台獨若突破紅線 將採斷然措施

俄烏戰事爆發後，兩岸問題也備受關注。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，但...

內外不安致習近平權力現裂痕 朱鎔基等大老質疑

在經濟衰退及烏克蘭戰爭效應為中國帶來的不安局面下，外媒觀察，中共總書記習近平的權力出現「細微裂痕」，更有包括朱鎔基在內的...

國台辦警告踩紅線將採措施 陸委會批：擾亂我民心

大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日兩度提及，「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施」。陸委會16日對此...

回應美國制裁威脅 陸外交部：必將強力反制

俄烏戰事爆發後，大陸外長王毅表態，不想受到西方對俄羅斯制裁的影響，但美方官員也警告，若中國支持俄羅斯侵略行為將面臨嚴重後...

香港特首選舉提名前 4成人評林鄭0分、李家超民望也新低

距香港特首選舉提名期展開還有約三周，香港民意研究所15日公布特首及問責官員民望，特首林鄭月娥評分和支持率淨值均下跌，分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。