快訊

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台辦朱鳳蓮：把台灣打造成「豪豬」只會推向災難

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（取自人民網）
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（取自人民網）

俄烏戰事爆發後，兩岸問題也備受關注，面對美方保台的表態、總統蔡英文提出持續強化國防，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，外國反華勢力叫囂著把台灣打造成所謂「豪豬」，只會將台灣進一步推向災難的深淵，並重申「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政」，與烏克蘭不同。

另，美國宣布售台約69億元的「野戰資訊通信系統」，預計2025年9月完成，朱鳳蓮說，「我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，反對美同台進行軍事聯繫等任何形式的官方往來」，還稱民進黨當局拿台灣納稅人的血汗錢購買美國軍火，企圖以武謀獨不會得逞。

對於俄烏戰事爆發後的國際局勢，朱鳳蓮認為，從「喀布爾時刻」到「烏克蘭局勢」，越來越多台灣同胞認識到，美國為了自身利益，一邊火上澆油唯恐天下不亂，一邊隔岸觀火避免引火燒身。

她甚至形容，民進黨當局為謀獨繳納高額保護費，不過是飲鴆止渴，一昧抗中不僅不能保台，只會害台。她強調，台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉在於兩岸關係和平發展和國家統一，而不是指望什麼外部勢力的「空頭支票」。

就美國對台軍售，以及「今日烏克蘭，明日台灣」的聲音，朱鳳蓮說，一段時間以來，一些外國反華勢力沉迷於冷戰思維，打「台灣牌」，叫囂把台灣打造成所謂「豪豬」，破壞兩岸關係，而民進黨的舉動根本是在害台灣，只會將台灣進一步推向災難的深淵。

她說，希望廣大台灣同胞認清利害關係，拒絕民進黨當局的欺騙，堅決與「台獨」勢力劃清界限。

面對陸委會指控中共大打「認知作戰」，朱鳳蓮則反控，民進黨在製作假消息劣跡斑斑，是所謂「認知作戰」的慣犯。她指稱，民進黨選擇性援引中國大陸一些自媒體平台資訊，渲染中國大陸「威脅」，目的是為其「抗中保台」、「拒統謀獨」炮製輿論。

民進黨 美國 朱鳳蓮

延伸閱讀

中國大陸將制定「祖國統一法」？國台辦：會認真研究

個體工商戶對台新規 國台辦：體現「兩岸一家親」不變

兩岸和衷共濟 國台辦：共享作為中國人的尊嚴和榮耀

中國疫情和俄烏戰火引憂 歐股小跌作收

相關新聞

國台辦兩度表示：如果台獨突破紅線 將採取斷然措施

大陸國台辦16日舉行例行記者會，在回應媒體關切對台工作方針，以及武統和台獨議題時，國台辦發言人朱鳳蓮兩度表示，如果「台獨...

國台辦朱鳳蓮：把台灣打造成「豪豬」只會推向災難

俄烏戰事爆發後，兩岸問題也備受關注，面對美方保台的表態、總統蔡英文提出持續強化國防，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，外...

蘇貞昌愛看陸劇？國台辦發言人：我可以再推薦幾部

行政院長蘇貞昌日前在立院備詢時，引用國父孫中山寫的「女人頌」，但被藍營稱是出自陸劇《走向共和》。大陸國台辦發言人朱鳳蓮1...

兩岸和衷共濟 國台辦：共享作為中國人的尊嚴和榮耀

中國大陸國務院總理李克強在今年的《政府工作報告》中強調，「兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業」。對此，中國大陸國台辦發言...

秦剛：美要北京合作又揚言制裁是行不通的

美中外交高層14日在羅馬會晤，華府對北京預告援俄的「可能後果」，中國大陸駐美大使秦剛15日投書華盛頓郵報稱，一邊揮舞制裁...

美中高層會談 觸及台海議題

美國白宮國家安全顧問蘇利文14日在羅馬會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，會談七小時觸及烏克蘭與台海等議題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。