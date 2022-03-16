國台辦朱鳳蓮：把台灣打造成「豪豬」只會推向災難

俄烏戰事爆發後，兩岸問題也備受關注，面對美方保台的表態、總統蔡英文提出持續強化國防，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日表示，外國反華勢力叫囂著把台灣打造成所謂「豪豬」，只會將台灣進一步推向災難的深淵，並重申「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政」，與烏克蘭不同。

另，美國宣布售台約69億元的「野戰資訊通信系統」，預計2025年9月完成，朱鳳蓮說，「我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，反對美同台進行軍事聯繫等任何形式的官方往來」，還稱民進黨當局拿台灣納稅人的血汗錢購買美國軍火，企圖以武謀獨不會得逞。

對於俄烏戰事爆發後的國際局勢，朱鳳蓮認為，從「喀布爾時刻」到「烏克蘭局勢」，越來越多台灣同胞認識到，美國為了自身利益，一邊火上澆油唯恐天下不亂，一邊隔岸觀火避免引火燒身。

她甚至形容，民進黨當局為謀獨繳納高額保護費，不過是飲鴆止渴，一昧抗中不僅不能保台，只會害台。她強調，台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉在於兩岸關係和平發展和國家統一，而不是指望什麼外部勢力的「空頭支票」。

就美國對台軍售，以及「今日烏克蘭，明日台灣」的聲音，朱鳳蓮說，一段時間以來，一些外國反華勢力沉迷於冷戰思維，打「台灣牌」，叫囂把台灣打造成所謂「豪豬」，破壞兩岸關係，而民進黨的舉動根本是在害台灣，只會將台灣進一步推向災難的深淵。

她說，希望廣大台灣同胞認清利害關係，拒絕民進黨當局的欺騙，堅決與「台獨」勢力劃清界限。

面對陸委會指控中共大打「認知作戰」，朱鳳蓮則反控，民進黨在製作假消息劣跡斑斑，是所謂「認知作戰」的慣犯。她指稱，民進黨選擇性援引中國大陸一些自媒體平台資訊，渲染中國大陸「威脅」，目的是為其「抗中保台」、「拒統謀獨」炮製輿論。