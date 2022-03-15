陸學者：盼美落實四不一無意 勿「自己生病讓別人吃藥」

針對中共中央外事委辦公室主任楊潔篪與美國安顧問蘇利文在羅馬舉行會晤，中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員刁大明表示，中方最大關切還是中美關係，希望美方將美總統拜登「不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意同中國對抗」（四不一無意）等承諾落到實處。至於美國會日前通過「2022年美國競爭法案」，刁大明批評，美方自身的「競爭力問題」只能透過美國不斷發展、改革來解決，拿中國說事純屬「自己生病讓別人吃藥」。

人民日報海外版旗下「俠客島」就美中高層會談訪問大陸學者，問及中美會晤前，美媒為何多次散布「中方對俄烏衝突升級事先知情」「俄羅斯向中國提出軍事援助要求」等訊息？

北京大學國際關係學院教授王棟表示，本屆美國政府上台以來，在重要對華會談前屢次輿論造勢、抹黑施壓，此舉非常惡劣，也顯示出美國的外強中乾。美國既尋求與中國合作，又希望中國言聽計從，扮作強硬、橫加指責。 美方應反思其做法、轉變傲慢心態。

針對俄烏局勢，他指出，在中國勸和促談、提供人道主義援助時，美方製造矛盾、輕言制裁，對釐清複雜歷史問題無益，更有礙全球秩序與安全。

日前，蘇利文稱，中國不應幫俄羅斯規避制裁，並表示中方肯定會面臨後果，如何看待美方單邊制裁與長臂管轄意圖？刁大明表示，發動制裁無助於緩和俄烏局勢、保持地區和平穩定。中國此前對聯大相關決議草案投出棄權票，已說明了中方立場，即一味施壓制裁只會導致局面更加複雜。面對國際呼聲，美方意識到對俄制裁效果可能會低於預期，隨即開始對中國施壓。 這種施壓毫無意義、毫無道理。

中方的核心關切是什麼？刁大明說，對中方來說，這次會晤的主要內容是落實中美兩國元首共識，推動中美關係重回正軌，俄烏局勢只是其中一方面。中方最大的關切還是中美關係本身，包括在本次會晤中重申中美之間要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，希望美方將拜登「不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意同中國對抗」等承諾落到實處。美方作出四不一無意承諾，但又言行不一，確實讓人遺憾。

針對美國會日前通過「2022年美國競爭法案」，刁大明認為，這項法案是美國對華競爭的總劇本，幫助美國快速調動國內資源、開展各項對華競爭，涉及科技、經貿、教育等多個領域，甚至包括香港、台灣等問題。法案也會壓縮美國政府日後進行政策調整的靈活空間。中美關係面臨的遺憾可能會更多。美應充分意識到，美方自身的「競爭力問題」只能通過美國不斷發展、改革來解決。拿中國說事純屬自己生病讓別人吃藥。

怎麼看當前形勢下的中美會晤成效？ 刁大明說，從中美關係歷史經驗看，雙方保持高層溝通對話，本身具有建設性，有助於雙方在彼此關切的多雙邊關係、全球治理等問題上找到共識、推進合作。即便雙方仍待建立更多共識，但在會談中充分坦誠表達立場，能幫助雙方減少對彼此的疑慮、誤判，這對穩定中美關係極其關鍵。

王棟認為，大國相處應求同存異，用相互尊重、和平共處、合作共贏的三原則替代競爭、合作、對抗的三分法。唯此，方能推動美國對華政策重回理性務實的正軌，推動中美關係重回健康穩定發展的正道。