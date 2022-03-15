港人反映來台定居遭卡 陸委會：絕無隱形配額

針對港人反映，有大批過去兩年來台的香港人，陷入無法順利完成身分轉換的困境，質疑是否有「隱形配額」。陸委會15日發布新聞稿聲明回應，絕無隱形配額和一概不予許可等情事，強調撐香港決心不變，盼各界真實理解政府兼顧國安的政策美意。

據移民署統計數據顯示，反送中事件後，2020、2021年來台港人破萬，較前兩年大增一倍有餘，但順利取得在台定居資格的港人，2018到2021年間在1,000到1,500人上下，無大幅成長，以致台灣香港協會理事長桑普反映「如果有隱形的配額限制，就講出來嘛！」更有港人坦言，悔信台灣政府「撐香港」言論。

對此，陸委會指出，2020年8月17日修正發布的「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，主要增列原為中國大陸人民以及現（曾）任職中共黨政軍之港澳居民，申請來台居留、定居時須經跨部會之聯合審查，目的是防範中共利用轉換港澳居民身分來台，對我社會進行滲透、統戰、騷擾，甚或從事間諜行為等，確有維護國家安全的需要，如經審查無國安疑慮且符合規定，仍會予以許可。

陸委會並表示，近2年港人許可來台定居人數均呈正成長，2020年定居許可1,576人，2021年1,685人，較前一年度成長6.9%，絕無坊間所言一刀切，一概不予許可的情事。

對於港人居留及定居情況，陸委會還說明，居留及定居擁有不同的申請條件，部分居留事由（如就學期間、宗教弘法等）無法申請定居，且核准居留後須實際居滿一定期間且符合法定條件，始可申請定居，因此定居的核准數要看港人的申請狀況，無法一概而論，但政府並沒有設定「隱形配額」。

陸委會還解釋，投資移民要求公司至少營運3年，並聘僱2名員工，是為回歸投資本質，另港生工作5年後薪資須達「基本工資2倍」的定居條件，可加計兼職所得、加班費、年終獎金等，這個門檻規範目的是希望能確保申請人及衍生人口（如隨行配偶、未成年子女）在台生活無虞。

陸委會重申，「撐港」絕非口號，政府持續就港澳相關法規範進行盤點與研修，期在既有基礎上精進相關作為，給予港人最實際的支持與協助。陸委會列舉以下三點。

一，「外國專業人才延攬及僱用法」已於110年7月7日修正公布，包括世界頂尖大學畢業來台工作者無須具2年工作經驗、租稅優惠適用年限由3年延長至5年等，港人均可準用相關規定。

二，已研提「香港澳門居民來台就學辦法修正草案」，開放不具居留身分之港澳高中生來台升學，預計今年或可順利招生。

三，擬具「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法部分條文修正草案」，增列尋職及在台修讀碩博士就學期間得折抵居留期間等規定，法制程序已在進行中，希能盡速實施。