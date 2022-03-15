港府越洋致函警告「香港監察」違國安法

在英國成立的非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）周一（14日）表示，上周四（10日）收到香港警方國家安全處信件，指該組織涉嫌違反《港區國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，要求他們72小時內刪除網站，並警告創辦人兼行政總監羅傑斯（Benedict Rogers）或面臨3年監禁或罰款10萬港元。

這是首個被《港區國安法》針對的海外組織。在一個月前，「香港監察」網站已在香港境內疑遭封殺，香港網民需使用VPN翻牆軟件才能瀏覽網站內容。

羅傑斯接受德國之聲訪問時說，對收到香港警方的信件「感到驚訝」，尤其是針對他個人來提出指控並要求他關閉網站。「在香港封殺網站是一回事，但要求我們在全球範圍內關閉網站，則是該政權試圖在其國境以外壓制批評者的過度行為。《港區國安法》有『域外管轄權』，所以理論上，我們一直都知道這種事有可能發生，但直到我們收到警方信件之前，實在沒想到他們會這麼過份。」

盡管如此，他表明不會關閉網站。「這一事件表明，我們的工作是有需要的。我們絕對無意改變或停止我們的工作。」

根據「香港監察」發布的資料，警方在信中指該組織正在「從事嚴重干預香港特區事務和危害中華人民共和國國家安全的活動，包括游說外國對中國或香港實施制裁或封鎖以及從事其他敵對活動，以及嚴重干預香港特區政府或中央人民政府制定和實施法律或政策」。

多家香港傳媒引述警方回應指不評論個別個案；警方采取任何行動，會按實際情況，依法處理。

警方指出，根據《港區國安法》第43條及《實施細則》附表4，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生的電子訊息作出禁制行動。「危害國家安全罪行」包括分裂國家丶顛覆國家政權丶組織實施恐怖活動及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪行等。有關行動會嚴格按照法律進行。

多國政要譴責

外界關注當局行使國安法的「長臂管轄權」，會否成為新常態。《港區國安法》第38條規定，非香港永久性居民在香港以外進行違反國安法的行為，均適用於該法例。這意味著，相關人士只要踏足香港境內，即有可能被拘捕及檢控。

西方多國政要關注此次事件。英國外相卓慧思表示，香港當局對總部設在英國的非政府組織采取無理行動，顯然是要讓支持香港人權的人沉默。她強調，試圖在全球壓制支持自由和民主的聲音是不可接受丶也永遠不會成功，中國政府和香港當局必須尊重言論自由的權利，並按國際承諾在香港維護這項權利。

香港前總督彭定康說，此信是個可恥的例子，顯示俄羅斯總統普京在北京的朋友和他們在香港的追隨者，試圖扼殺香港言論和資訊自由，並將缺乏理據丶自由和誠信的行為延伸至國際社會。

加拿大參議員豪薩科斯（Leo Housakos）認為，中共政權這種欺凌行為是西方綏靖政策的結果，中共對港人和世界各地的態度變得越來越好戰和猖狂。他促請加拿大政府表態，這種嚴苛的國安法不會被用來威嚇任何加拿大人或與香港觀察有關的人。

美國前參議員布朗巴克（Sam Brownback）也表示，中國政府試圖關閉這個有名組織，令人難以置信。中國和香港的基本人權遭到剝奪，難免經濟和安全受到影響。

「香港監察」在2017年成立，總部設於英國倫敦，宗旨是​​監察香港人權丶自由和法治狀況，以及促請中國政府遵守《基本法》及《中英聯合聲明》提出的「一國兩制」方針。該組織曾參與起草及推動美國通過《香港自治法》，並爭取英國政府向持有BNO的港人提供移民英國的簽證計劃。

組織創辦人兼執行總監羅傑斯是英國保守黨黨員，擔任黨內人權委員會副主席。他1997至2002年間旅居香港，2017年10月，他想以私人名義到香港探望當時被囚的黃之鋒丶周永康及羅冠聰等社運青年，未料在香港機場被拒入境和遣返，時任英國外相約翰遜表示「非常關切」，中國外交部時任發言人則指香港外交事務由北京負責，「允許誰入境，不允許誰入境，是中國的主權」。羅傑斯其後創立「香港監察」，關注香港的自由與人權。

（綜合報導）

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