陸官媒揭中美會談十細節 北京核心關切是台灣問題

當地時間3月14日，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文在義大利羅馬舉行會晤。中央電視台旗下的微信公眾號《玉淵譚天》指出， 這是一次特別的會晤，大陸核心關切是台灣問題，而要理解這場會晤要從十個細節入手。

細節一：時間點

文章稱，這次會晤，是去年11月中美兩國元首視訊會晤後，中美高層首次線下交流。今年是「上海公報」發表50周年。50年前，中美打破堅冰，開始走向關係正常化。50年後，怎麼走，可以從歷史中汲取智慧。

細節二：還是羅馬

四個多月前，大陸國務委員兼外長王毅和美國國務卿布林肯的會晤就在羅馬，這次又選擇羅馬。《玉淵譚天》指出，中美首次線下會晤在美國，第二次在中國，之後都選在第三方國家。

文章稱，義大利，地理上，離中美兩國差不多遠。從關係上講，義大利是首個簽署「一帶一路」倡議的G7國家，又是美國長期盟友和北約創始成員。中國社科院美國研究所研究員劉衛東指出，義大利對中美沒有非常明確的偏向性。

而關於羅馬，還有個大家都熟知的諺語—條條大路通羅馬。這也向外界傳遞了一種信號，不能僅停留在「談」上，更要落實好中美兩國元首會晤的共識。

細節三：又是蘇利文

《玉淵譚天》表示，蘇利文是美國國安顧問，相當於總統的私人班底，且能通過在國安會的影響力，以特殊手段搞定棘手問題、影響決策。對於蘇利文來說，中國一直是其工作的一大焦點，因為中國始終是美國認定的關乎自身國家安全的核心關切。

細節四：去年底開始聯繫

文章稱，大陸外交部發言人曾透露，關於此次會晤，雙方去年底就開始聯繫。在去年11月中美元首視訊會晤中，雙方同意繼續通過各種方式保持密切聯繫。中美經貿等團隊，一直在保持正常溝通。在重大國際事件上，中美外交事務層面也一直保持溝通。今年以來，王毅就已經與布林肯通過三次電話。

細節五：會晤重點

《玉淵譚天》指出，楊潔篪這次與蘇利文的會談重點是落實去年11月中美兩國元首視訊會晤達成的重要共識。根據兩國元首當時會晤精神，美國領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。

文章稱，「遺憾的是，這些美方表態始終飄浮在空中，遲遲沒有落地。美國，還是沒有擺正姿態」。

細節六：會晤前的小動作

文章指責蘇利文在會晤前一天受訪時說，中國「提前」知道俄羅斯「入侵」烏克蘭的消息。緊接著，CNN、《華盛頓郵報》等多家美國媒體又放出「消息人士」爆料，說中國要「軍事援助」俄羅斯—拉中國下水。

《玉淵譚天》指稱，每次會晤前，美國總是預先設置議題，企圖給自己製造心理優勢。去年天津會晤前美國打「香港牌」，之後接連打「新疆牌」、「病毒溯源牌」、「台灣牌」。這次，美國選擇拿俄烏說事。

細節七：核心關切

文章表示，楊潔篪在這次會晤中告訴蘇利文，任何縱容支持「台獨」分裂勢力，企圖打「台灣牌」搞「以台制華」的圖謀都不可能得逞，美方不要在十分危險的道路上越走越遠。

《玉淵譚天》指出，楊潔篪說「越走越遠」，是上一次在羅馬，中方就提到台灣問題。當時，美方重申將繼續堅持一個中國政策。但現實是，美方還沒認清台灣問題的高度敏感性。其行動與表態，明顯不符。

文章強調，台灣，不是被美國拿來利用的棋子。「核心關切，寸步不讓」。

細節八：一個請求

就在這次會晤前，約150家美國零售商對美國貿易代表辦公室提出一個請求：擴大對大陸企業和產品的關稅豁免範圍。文章稱，一場「貿易戰」打下來，美國對大陸貿易逆差反從2017年的3,750億美元，擴大為2021年的3,965億美元。

《玉淵譚天》指出，美國最新的通膨數據創40年新高，其中關稅「貢獻」不少。民眾的不滿，體現在拜登政府的支持率上—超過半數的美國人堅信，現在的美國，走在了「錯誤的道路上」。

細節九：一個關鍵詞

對中美關係的錯誤認識，跟一個詞有關—競爭。文章表示，本月初，拜登催促參眾兩院盡快通過一項旨在提高美國科技競爭力的法案，目的就是遏制和打壓中國。「中國已經挑明不能以『競爭』來定義中美關係，美國，還在走老路子」。

細節十：一貫立場

這次會晤，雙方還就烏克蘭、朝核、伊朗核、阿富汗等國際地區問題交換意見。文章指出，中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則。

針對俄烏問題，在這次會晤中，中國也再次明確表示：中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談，盡快取得實質性成果，推動局勢盡快降溫。

《玉淵譚天》表示，楊潔篪當著美國的面這麼說，可以理解出兩層意思：

第一層意思，美國作為與俄烏亂局有著千絲萬縷關係的國家，更應該看清楚，問題的真正解決之道是什麼。

第二層意思，中美是大國，大國更應該有大的樣子，要承擔大國責任，展現大國擔當。

文章最後表示，上一次中美線下會晤，美方代表走的是側門。這次會晤結束後，希望美國可以走正路了。