楊潔篪會蘇利文：嚴重關切美在涉台問題「錯誤言行」

中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪14日在義大利羅馬同美國國家安全顧問蘇利文會晤。雙方討論了中美關係、烏克蘭、台灣及新疆等問題，楊潔篪就台灣問題強調，中方對近期美在涉台問題上的錯誤言行表示嚴重關切和堅決反對。

新華社報導，雙方就中美關係以及共同關心的國際與地區問題進行了坦誠、深入和建設性溝通，同意共同落實好兩國元首共識，增進了解，管控分歧，擴大共識，加強合作，為推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道積累條件。

楊潔篪說，落實兩國元首共識是中美關係最重要的任務。大陸國家主席習近平提出新時期中美相處要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為中美關係發展指明方向。拜登總統積極迴應，作出不尋求新冷戰、不尋求改變中國的體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國對抗等重要承諾。

他提到，中國始終根據習近平提出的三原則看待和處理中美關係，希望美國將拜登作出的承諾落到實處。當前國際形勢下，中美加強對話合作，妥善管控分歧，避免衝突對抗，符合中美兩國人民利益。

在台灣問題上，楊潔篪強調，一中原則是中美建立外交關係的前提，也是中美關係的政治基礎。他批評說，本屆美國政府在台灣問題上作出堅持一箇中國政策、不支持「台獨」的承諾，但行動與表態明顯不符。

他說，任何縱容支持「台獨」分裂勢力，企圖打「台灣牌」搞「以台制華」的圖謀都不可能得逞；要求美方認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定和美方所作承諾，「不要在十分危險的道路上越走越遠」。