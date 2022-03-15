俄烏戰事 楊潔篪：堅決反對美國歪曲抹黑中方立場言行

就俄烏戰事，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文在義大利羅馬的會面，楊潔篪強調，中方堅決反對任何散步不實資訊、歪曲抹黑中方立場的言行。

據新華社，楊潔篪指出，國際社會應共同支持俄烏和談，盡快取得實質成果，推動局勢盡快降溫，各方應保持最大限度克制，保護平民，防止出現大規模人道危機。他稱，中方已向烏克蘭提供緊急人道援助，並繼續作出自己的努力。

楊潔篪表示，應理順烏克蘭問題歷史經緯和來龍去脈，正本溯源，回應各方合理關切。著眼長遠，積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，鼓勵相關各方開展平等對話，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，維護歐洲和世界和平。

新華社發布的通話內容稱，雙方就中美關係以及共同關心的國際與地區問題進行了坦誠、深入和建設性溝通，同意共同落實好兩國元首共識，增進了解，管控分歧，擴大共識，加強合作，為推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道積累條件。

楊潔篪說，落實兩國元首共識是中美關係最重要的任務。大陸國家主席習近平提出新時期中美相處要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為中美關係發展指明方向。拜登總統積極回應，作出不尋求新冷戰、不尋求改變中國的體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國對抗等重要承諾。

就烏克蘭問題，美國白宮的聲明說，蘇利文和楊潔篪就俄羅斯對烏克蘭的戰爭進行了「大量的討論」。蘇利文向楊潔篪清楚表明，美國對中國與俄羅斯結盟深感擔憂。如果北京對莫斯科入侵烏克蘭提供幫助，北京將面臨孤立和懲罰。

楊潔篪還強調，中國堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。