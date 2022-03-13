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疫情防控不力 廣東公安廳副廳長等6人遭免職

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
廣東省公安廳副廳長黃守應等6人因防控疫情不力被免職。新華社
廣東省公安廳副廳長黃守應等6人因防控疫情不力被免職。新華社

廣東東莞市大朗鎮發生聚集性疫情，經省委和東莞市委研究，決定免去廣東省公安廳副廳長黃守應等6人職務。

據人民網報導，東莞市大朗鎮在本月初爆發疫情，暴露出東莞市重點場所常態化疫情防控工作存在弱點漏洞，一些黨員幹部存在履職不力、失職失責等問題，當局決定免去黃守應等6人的職務，所有人員和其他責任人的問責調查正在同步進行。

六人當中，除了黃守應，還有東莞市市委常委、常務副市長王長青，東莞市副市長、市公安局黨委書記、局長畢洪波，東莞市大朗鎮鎮委書記陳福坤，東莞市大朗鎮鎮委副書記、鎮長方德佳，以及東莞市衛健局副局長張何東等人。

廣東省委、省政府稱，將堅決貫徹落實中共中央決策部署，將疫情防控工作作為重大政治任務來處理，堅持以人民為中心，堅決守護人民群眾生命安全和身體健康。對一些黨員領導幹部存在履職不力、失職失責的問題，將依規依紀依法嚴肅問責。

疫情 廣東 公安

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