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中國副總理：堅決守住不出現疫情規模性反彈底線

中央社 / 台北12日電
大陸副總理孫春蘭。取自中國日報網
大陸副總理孫春蘭。取自中國日報網

中國COVID-19本土疫情近日急速擴大，中國副總理孫春蘭今天出席國務院聯防聯控機制會議，要求各地從嚴從緊落實疫情防控各項措施，堅決守住「不出現疫情規模性反彈」底線。

據官方通報，中國大陸已連續5天新增本土病例破500，昨天突破千例，今天超越1500例。據陸媒21世紀經濟報導即時疫情地圖，已有27個省市區出現疫情，僅剩江西、寧夏、新疆、西藏維持清零。

新華社報導，國務院聯防聯控機制12日召開電視電話會議，孫春蘭強調，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，「動態清零」總方針不動搖、不放鬆，採取果斷措施，儘快控制局部聚集性疫情，鞏固疫情防控成果。

她指出，近期疫情多發頻發，防控形勢複雜嚴峻。疫情較重地區要從嚴從緊開展防控工作，擴大核酸篩查範圍，加快流調排查和轉運隔離，嚴格落實集中隔離、居家隔離、封控區和管控區管理措施，徹底阻斷社區傳播，「用最短時間實現社會面清零」。

孫春蘭說，疫情防控的重中之重是「外防輸入」，重點是口岸，關鍵是閉環，人、物、環境同防，定點醫院、隔離酒店、機場碼頭的工作人員以及跨境貨車司機等環內人員不能與環外人員接觸，堅決守住外防輸入防線。

近期多所學校爆發群聚疫情，孫春蘭要求學校等人員聚集場所要壓實「四方」責任，加強日常健康監測，提高核酸檢測抽檢比例，防止出現聚集性疫情。

孫春蘭並要求，針對Omicron變異株傳播特點，推廣「抗原篩查、核酸診斷」監測模式，群眾可自行購買檢測，有利於做到早發現，提高監測預警靈敏度。各地各部門要切實負起責任，加強督查問責，慎終如始抓好疫情防控工作，以實際行動迎接黨的20大勝利召開。

疫情 居家隔離

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