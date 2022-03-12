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兩會落幕再打虎 陸國安部紀檢監察組原組長劉彥平被查

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中共中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平成為大陸虎年落馬的第五虎。（取自《觀察者網》）
中共中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平成為大陸虎年落馬的第五虎。（取自《觀察者網》）

大陸全國兩會剛落幕，中共中央紀委國家監委網站12日就公告，現年67歲的中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這也是中共官場虎年落馬的「第五虎」。

公開信息顯示，劉彥平出生於1955年8月，長期在北京市公安局任職，並曾任大陸公安部警衛局局長，公安部部長助理、黨委委員，公安部副部長等職，後任國安部紀委書記、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組組長。

香港星島日報指出，目前仍流亡美國的大陸富豪郭文貴曾爆料，2017年5月，時任國安部紀委書記的劉彥平，曾與時任公安部副部長兼一局（國內安全保衛局）局長的孫力軍前往紐約與其見面，兩人遊說郭文貴停止爆料和回國。

結果兩人不僅「遊說」失敗，劉彥平與郭文貴的對話還被郭文貴錄音，在海外廣傳。

孫力軍已於2020年4月落馬。今年1月13日，據央視新聞報導，孫力軍因涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍支案，經大陸最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。

大陸虎年落馬的前四虎分別為遼寧省副省長、省公安廳廳長王大偉；福建省廈門市人大常委會原主任陳家東；湖北省副省長曹廣晶；中國聯通原總經理李國華。

公安 郭文貴 國安

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