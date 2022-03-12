兩會落幕再打虎 陸國安部紀檢監察組原組長劉彥平被查

大陸全國兩會剛落幕，中共中央紀委國家監委網站12日就公告，現年67歲的中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這也是中共官場虎年落馬的「第五虎」。

公開信息顯示，劉彥平出生於1955年8月，長期在北京市公安局任職，並曾任大陸公安部警衛局局長，公安部部長助理、黨委委員，公安部副部長等職，後任國安部紀委書記、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組組長。

香港星島日報指出，目前仍流亡美國的大陸富豪郭文貴曾爆料，2017年5月，時任國安部紀委書記的劉彥平，曾與時任公安部副部長兼一局（國內安全保衛局）局長的孫力軍前往紐約與其見面，兩人遊說郭文貴停止爆料和回國。

結果兩人不僅「遊說」失敗，劉彥平與郭文貴的對話還被郭文貴錄音，在海外廣傳。

孫力軍已於2020年4月落馬。今年1月13日，據央視新聞報導，孫力軍因涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍支案，經大陸最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。

大陸虎年落馬的前四虎分別為遼寧省副省長、省公安廳廳長王大偉；福建省廈門市人大常委會原主任陳家東；湖北省副省長曹廣晶；中國聯通原總經理李國華。