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大陸首批6架殲-10CE交付巴基斯坦
大陸首批軍武出口巴基斯坦的6架殲-10CE戰鬥機，11日運至巴基斯坦空軍基地卡姆拉，正式交接給巴基斯坦空軍。環球網報導，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗親自出席接裝儀式。
殲-10CE戰鬥機是中國航空工業集團自主研製的全天候、單發、單座、多用途「三代+」戰鬥機。環球網報導，
殲-10CE是在2019年杜拜航展首次公開亮相，隨後在2021年中國航展上再次公開展示。
中共軍方強調，此次出口巴基斯坦是正常軍貿行為，符合聯合國安理會有關決議。
報導指，殲-10CE具有強大的體系協同作戰能力，在強電磁對抗環境下具備先進的超視距多目標攻擊，以及多模式對地精確打擊等能力。此外，具有的中低空機動格鬥、超聲速飛行、短距起降、大作戰半徑、長航程及空中受油能力。整體裝備能力除先進的綜合化航空電子系統和武器系統，特別的是外掛武器能力強。
觀察者網報導，巴基斯坦是中共航空軍貿產品的傳統客戶與重要合作方，曾裝備過殲6、殲7、強5等中國戰機。
中巴曾在上世紀80年代聯合研制k8基礎教練機，促成中共軍機1992年參加新加坡航展，寫下中國飛機第一次參加國外航展進行飛行表演的紀錄。此外，中國與巴基斯坦按照共同投資、共同開發、共擔風險、共享利益的四共原則，合作研製了單發、全天候、輕型多用途第三代戰機fc-1梟龍。
現在，繼k8、梟龍後，殲10ce戰斗機將成為中巴航空防務領域合作的新紀錄，進一步加深中巴全天候戰略合作夥伴關係。
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