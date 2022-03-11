快訊

南韓重開邊境！3月21日起完成疫苗接種旅客可免隔離

直播／今本土+7、境外+75 無新增死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李克強：中美雙方對話不應關上 更不能脫鉤

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸今年全國人大會議11日上午閉幕後，國務院總理李克強隨即在北京人民大會堂舉行中外記者會。新華社
大陸今年全國人大會議11日上午閉幕後，國務院總理李克強隨即在北京人民大會堂舉行中外記者會。新華社

面對持續低迷的中美關係，大陸國務院總理李克強11日表示，中美合作領域是廣闊的，且有巨大潛力。中方願同美方一道「擇寬處行，謀長久利」。

李克強說，中美兩國在50年前破冰，開啟關係正常化的航程，經過半個世紀，雖然兩國關係時有磕磕碰碰，但一直是向前發展。中方希望，雙方按照兩國元首去年底視訊會晤達成的共識，相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切。

他說，「還是要多對話、多溝通。既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鈎。」

李克強進一步表示，中美都是聯合國安理會常任理事國，也是世界上最大的發展中國家和最大的發達國家。處理好彼此的關係，事關兩國人民的福祉。當前不少全球性的挑戰都需要中美兩國開展合作、共同應對。應該說，中美合作對兩國、對世界都有益。

李克強坦言，中美兩國在社會制度、歷史文化與發展階段都存在很大的差異，因此分歧難免，但合作應當是主流，因為世界和平發展仰賴合作，即是在經貿領域有市場競爭，那也應該是良性、公平的競爭。

他並舉列，去年中美雙方貿易額超過7,500億美元，較前一年增長三成，這代表中美合作領域廣闊，且有巨大潛力。如果美國放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額還會更大，兩國和兩國人民都會從中受益。

李克強 國務院

延伸閱讀

支持中小微企業 李克強：減稅降費效果最直接

中國未譴責俄侵烏 李克強稱奉行獨立外交政策

大陸今年GDP目標增長定5.5% 李克強：穩就是進

影／蘇貞昌：散播不當言論會被台灣人民唾棄

相關新聞

李克強：中美雙方對話不應關上 更不能脫鉤

面對持續低迷的中美關係，大陸國務院總理李克強11日表示，中美合作領域是廣闊的，且有巨大潛力。中方願同美方一道「擇寬處行，...

李克強：兩岸是一家人 願與台灣同胞分享發展機遇

大陸國務院總理李克強11日在全國人大會議閉幕後的中外記者會上對台灣民眾溫情喊話，他說，「兩岸同胞說到底是一家人，手足親情...

美SEC對五家中概股開槍 陸證監會：反對證券監管政治化

截至10日美股收盤，熱門中概股多數下跌。市場認為與美國證管會（SEC）依據《外國公司問責法》認定了五家在美上市陸企為有退...

王毅：不斷升級對俄制裁將衝擊全球金融、能源、糧食

大陸國務委員兼外長王毅10日與義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）視訊會晤時表示，制裁解決不了問題，還會製造出...

陸學者：20大提「解決台灣問題」論述

北京大學台灣研究院院長李義虎表示，中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表四十周年紀念會上提出探索「兩制」台灣方案。他指出...

張五岳：兩岸非北京當前關注重點

今年大陸全國兩會涉台議題成為外界關注焦點之一，淡江大學中國大陸研究所教授張五岳指出，雖然大陸國務院總理李克強在政府工作報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。