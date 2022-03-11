美SEC對五家中概股開槍 陸證監會：反對證券監管政治化

截至10日美股收盤，熱門中概股多數下跌。市場認為與美國證管會（SEC）依據《外國公司問責法》認定了五家在美上市陸企為有退市風險的「相關發行人」有關。對此，大陸證監會11日凌晨在官網發布訊息指出，反對將證券監管政治化，且始終堅持開放合作精神，並相信中美雙方通過共同努力定能盡快做出符合兩國法律要求的合作安排。

美股截至10日收盤，多檔熱門中概股股價均出現重挫。貝殼跌23.93%，愛奇藝跌21.71%，拼多多跌17.49%，京東跌15.83%，嗶哩嗶哩跌14.10%，蔚來跌11.90%，百盛中國跌10.90%，小鵬汽車跌9.08%，阿里巴巴跌7.96%。

近日，美國SEC依照「外國公司問責法案」（HFCAA）判定有五家中概股違反該法，將其列入預定摘牌名單，進而影響中概股走勢。據SEC在8日臨時敲定的名單，包括百勝中國、百濟神州、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥等五家。

對於美SEC上述動作，大陸證監會表示，這是美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟。證監會此前已多次就《外國公司問責法》的實施表明過態度。證監會尊重境外監管機構為提高上市公司財務訊息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

與此同時，證監會提到，陸方始終堅持開放合作精神，願意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題，這也符合國際通行的做法。

此外，證監會也說，近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）開展溝通對話，並取得積極進展。他們相信，雙方通過共同努力一定能夠盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。

事實上，儘管美方表示名單上五家中概股可在29日前提出證明表示自己不具備被摘牌的條件，但KraneShares 投資長Brendan Ahern認為，所有中概股最終都有可能出現在SEC的摘牌名單上，因為大陸法律禁止審計機構向美國機構提供審查文件，因此每家中概股都無法滿足PCAOB審查要求。